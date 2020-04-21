فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19 ـ تسجيل 163 حالة جديدة مؤكدة بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة

صرحت وزارة الصحة يومه الثلاثاء 21 ابريل 2020 ان الحالات الجديدة المؤكدة اصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 163 حالة مؤكدة ليصل مجموع الحالات المؤكدة الى 3209 حالة منذ بداية انتشار الفيروس …فيما تم استبعاد 14891 حالة … وتم تسجيل2 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة ليستقر العدد الاجمالي للوفيات لحد الآن في145 حالة ، فيما بلغ عدد الحالات المتماثلة للشفاء والمعافاة الكاملة43 حالة ليصل المجموع الى 393حالة تماثلت للشفاء منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب ،

.وفيما يلي التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة لحد الساعة :

ـ جهة بني ملال خنيفرة :62 حالة

ـ جهة الدار البيضاء سطات :855حالة

ـ جهة درعة تافيلالت : 155 حالات

ـ جهة الداخلة واد الذهب : 2

جهة فاس مكناس : 480 حالة

ـ جهة كلميم واد نون : 1 حالة واحدة

ـ جهة العيون الساقية الحمراء . 4 حالات

ـ جهة مراكش اسفي 739 حالة ـ

ـ الجهة الشرقية 157حالة

جهة الرباط سلا القنيطرة 281 حالة

ـ جهة سوس ماسة :47 حالات

ـ جهة طنجة تطوان الحسيمة :426 حالة

بقى ف دارك