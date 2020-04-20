بلاغ صحفي

– تنخرط مجموعة باييرBAYER في الجهود التي يبذلها المغرب لمواجهة أزمة الجائحة.

-ساهمت مجموعة باييرBAYER بأكثر من 3 ملايين درهم من التبرعات النقدية والأدوية من أجل تقديم المساعدة للحكومة والمؤسسات الصحية بالبلاد.

– تبرعت شركة باييرBAYER بمليون درهم لفائدة الصندوق المغربي الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس.

– تعمل بايير BAYERعلى مواصلة تزويد السوق المغربية بالأدوية والمنتجات المخصصة للزراعة والتغذية.

فيروس كوفيد – 19: التزام باييرBAYER في مواجهة الجائحة

الدار البيضاء، 17 أبريل 2020

تنخرط المجموعة الدولية والألمانية بايير BAYER، والتي تأسست بالمغرب منذ عام 1960، في جهود البلاد لمواجهة أزمة جائحة كوفيد – 19، حيث ساهمت المجموعة بأكثر من 3 ملايين درهم من التبرعات النقدية والأدوية من أجل تقديم المساعدة للحكومة والمؤسسات الصحية بالبلاد. وفيما يتعلق بالمساعدة المالية، فقد تبرعت شركة بايير بمليون درهم لفائدة الصندوق المغربي الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي تم تأسيسه بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس. وبمناسبة شهر رمضان المبارك، تعتزم المجموعة أيضا تقديم مساعدات اجتماعية لفائدة الأسر المتضررة من انعكاسات هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة.

وفي تصريح له، قال السيد جان بابتيست بولاي Jean Baptiste Boulay ، المدير العام لشركة بايير بالمغرب، « تشكل هذه الجائحة اختبارا حقيقيا للعالم. لهذا، فمن الطبيعي بالنسبة إلينا أن نساهم في الجهود التي تبذلها السلطات الحكومية والإدارية المغربية. وبصفتنا كشركة رائدة في مجالي الصحة والتغذية، فإننا نعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرارية اشتغال شركائنا ، وذلك بمضاعفة جهودنا لتوفير إمداد مستدام لمنتجاتنا المخصصة للمستشفيات والأطباء والمرضى والمستهلكين والمزارعين الذين يشكلون أولويتنا « .

وختم قائلا، « في هذه الأوقات الحساسة، فإننا نولي أهمية كبيرة أيضًا لسلامة وصحة موظفينا المعبئين داخل المصنع وفي الميدان من أجل ضمان تزويد المواطنين المغاربة بالأدوية والمنتجات المخصصة للزراعة والتغذية « .

وفي واقع الأمر، تتعهد شركة بايير في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في المغرب، باتباع توجيهات الحكومات المحلية وتنخرط في جهودها لمواجهة تقلبات جائحة كوفيد-19 العالمية، وذلك بهدف:

– المحافظة على توريد الأدوية والمنتجات الموجهة للزراعة والتغذية.

– مساعدة الحكومات عن طريق تقديم مساعدات مالية والتبرع بالأدوية.

– الحفاظ على سلامة موظفيها المعبئين خلال هذه الأزمة الصحية لضمان توافر المنتجات الصحية والزراعية.

أما على المستوى الدولي، فإن مجموعة بايير تساهم في عدة مبادرات بحثية لإيجاد علاج لكوفيد-19 بشراكة مع شركات أدوية وجامعات أخرى.

وفي هذا الإطار كذلك، تدعم شركة بايير مشروع مؤسسة بيل ومليندا كايت Bill & Melinda Gates المسمى : مبادرة تسريع تطوير علاجات لفيروس كوفيد.

كما تقدم المجموعة مساعدات مالية وتتبرع بالأدوية لصالح البلدان التي تضررت بشكل كبير من كوفيد-19. فبالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والتبرع بالأدوية للصين في نهاية يناير، قدمت مجموعة بايير أيضًا تبرعًا نقديًا لصندوق المساعدة في إيطاليا، كما تواصل دعم دول أخرى مثل إسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة.

بخصوص شركــة بــايــيـــــر :

بايير مجموعة دولية متخصصة في مجالي الصحة والزراعة تأسست بالمغرب منذ عام 1960 وتمثل المقر الرئيسي للمجموعة في شمال أفريقيا. تعمل المجموعة على تقديم منتجات وخدمات مصممة لمواجهة تحديات النمو السكاني والشيخوخة في العالم في مجالي الصحة و الزراعة.

وتطمح شركة بايير كذلك إلى خلق قيمة مضافة من خلال ابتكار وتطوير أنشطتها، كما تلتزم بشدة بالتنمية المستدامة من خلال شفافية ومسؤولية أنشطتها. وللمزيد من المعلومات حول الشركة يرجى تصفح الموقع الإلكتروني www.BAYER.com.