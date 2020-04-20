نصائح هامة من منظمة الصحة العالمية للمسلمين خلال شهر الصيام في زمان كورونا

عبدالقادر كتــرة

وجهت منظمة الصحة العالمية عددا من النصائح والإرشادات المتعلقة بصيام شهر رمضان والمناسك المتعلقة به مع ارتفاع الحرارة في بداية موسم الصيف بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

المكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط في تقرير له، السبت 18 أبريل 2020، حثّ على الحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور.

وأكد على أن معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة تزيد، لذلك من الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ساعات النهار (ما لا يقل عن 10 أكواب).

وشدد على ضرورة تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

وقال التقرير إن رمضان هذا العام يأتي في أيام حارة، ويمتد الصيام لساعات طويلة، حيث تصل مدة الصيام في المتوسط إلى 15 و 16 ساعة يوميا، لذا من الضروري التواجد في مكان مُظلل وجيد التهوية خلال ساعات الظهيرة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس.

وأضاف التقرير أنه يجب تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص، حيث يُعتبر الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف.

كما يجب تناول في وجبة الإفطار الكثير من الخضروات لتزود الجسم بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة والألياف.

ونصحت منظمة الصحة العالمية بتناول اللحوم الخالية من الدهون والدجاج بدون جلد والأسماك سواء كانت مشوية أو مطهوة في الفرن للحصول على حصة جيدة من البروتين الصحي. وتجنب الأطعمة المقلية أو المُصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون أو السكر.

من جهة أخرى، توقع مركز الفلك الدولي أن يكون يوم الجمعة القادم الموافق 24 أبريل، بداية شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية، وذلك نتيجة إمكانية رؤية الهلال من أجزاء من العالم يوم الخميس المقبل.

وأوضح المركز في بيان له، أن شهر شعبان بدأ يوم الخميس 26 مارس في عدد كبير من الدول منها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وباكستان وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا، لذلك ستتحرى معظم هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الخميس 29 شعبان 1441هـ الموافق 23 أبريل.

في حين أن هناك دولا قليلة بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء 25 مارس، لذلك سترى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء 22 أبريل، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 22 أبريل 2020، فإن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأربعاء، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 إبريل.