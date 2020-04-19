عبدالقادر كتــرة

من المنتظر أن يتسلم المغرب 36 مروحية هجومية من نوع « أباتشي 64″، كانت الولايات المتحدة قد أشرت على بيعها له في شهر نونبر المنصرم.

واقتنت القوات المسلحة المغربية 36 طائرة هيليوكوبتر من طراز « AH-64E »، ستُعزز الترسانة الحربية للقوات الجوية، وفقاً لما أعلنت عنه وزارة الدفاع الأمريكية، بقيمة إجمالية تقدر بـ4.25 مليارا دولار، بغية مواجهة المملكة لأي تهديدات محتملة.

وتشمل الصفقة معدات عسكرية وصواريخ ورادارات ومعدات أخرى ذات صلة بالمروحيات العسكرية الجديدة، حسب ما أورده بيان « البنتاغون » الذي اعتبر أن « المعدات الجديدة من شأنها تدعيم الأمن السياسي والاستقرار الاقتصادي المتنامي في شمال إفريقيا »، مشددة على أن « المغرب سيستعمل طائرات الهيليوكوبتر للدفاع عن أمنه الداخلي وتدعيم ترسانته الحربية الجوية ».

وأعلنت شركة بوينغ المصنعة لهاته المروحيات العسكرية الهجومية المطورة، أنها سلمت طلبيات لصالح لوزارة الدفاع الامريكية، ويبلغ عددها 500 مروحية، جزء منها لصالح الجيش الأمريكي وجزء ثان لصالح مجموعة من الحكومات الصديقة لأمريكا.

ونقلت الموقع المتخصص في الطيران « إيرفورس تيكنولوجي » أن بوينغ أعلنت أنها انتهت من مرحلة التصنيع وأنه بعد عمليات التحليق والتجريب، بدأت عملية تسليم 500 مروحية لصالح القوات الأمريكية.

وتتوفّر « أباتشي 64 » على محركين توربينيين، وهي مصنعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مزودة بعجلات هبوط « Landing gear » تشبه عجلة الذيل « Tailwheel-type »، ومقصورة قيادة ترادفية لطاقم مكون من اثنين.

وما تزال هيليوكوبتر « أباتشي » الهجومية أفضل طائرة هليكوبتر هجومية منذ إطلاقها لأول مرة في عام 1989. وتستخدم مروحيات الجيش ذات المحركين، التي طورتها شركة ماكدونيل دوغلاس (بوينغ الآن)، من قبل مصر واليونان وإسرائيل وهولندا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

يذكر أن المغرب طلب تزويده كذلك بعشرة صواريخ AGM-84L Harpoon Block II وبمعدات حربية ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 62 مليون دولار، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقد سيبلغ قريبا للكونغرس الأمريكي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي يوم الثلاثاء أبريل 2020، أن وزارة الدفاع وافقت على هذه الصفقة العسكرية لبيع المغرب 10 صواريخ مضادة للسفن من طراز AGM-84L Harpoon Block II من الجيل الثاني التي تطلق من الجو، بالإضافة إلى « حاويات، وقطع غيار وإصلاح، ومعدات دعم واختبار، ومنشورات ووثائق تقنية، ومعدات تدريب وتكوين الأفراد العسكريين، ومساعدة تقنية من الحكومة الأمريكية وممثلي الممونين، وخدمات الدعم الهندسي واللوجستي، وعناصر الدعم اللوجستي الأخرى ذات الصلة « .