الجمعة 17 أبريل، 2020

كوفيد-19: وزارات الصحة والصناعة والشغل تحث أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية على تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية

حثت وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الشغل والإدماج المهني أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية على تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واستحضارا للوضع الوبائي للأسبوع الأخير الذي تميز بظهور بؤر لحالات متعلقة بأنشطة تجارية وصناعية همت بعض الوحدات في بعض المناطق بالمغرب.

ووفق بلاغ مشترك لهذه الوزارات ، صدر يوم الجمعة، فإن هذه التدابير الوقائية والاحترازية تهم التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، وتوفير وسائل نظافة اليدين بشكل منتظم للمستخدمين والزبناء، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، و الاستعمال الإجباري للكمامات سواء من طرف المستخدمين أو الزبناء أو المتعاملين، وإعادة تنظيم العمل بهذه الوحدات بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين أو الزبناء المتواجدين في وقت واحد بالوحدة، علاوة على التقليص من كثافة المستخدمين أثناء عملية تنقيلهم من وإلى مقرات العمل.

وأهابت الوزارات بالمستخدمين التقيد بالإجراءات والترتيبات السالفة الذكر والتكثيف من تدابير الوقاية والنظافة سواء في أماكن العمل أو وسائل التنقل أو داخل البيوت.

وأكد البلاغ أن اللجان الدائمة المختلطة ستتكلف بمراقبة مدى الالتزام بهذه الإجراءات واتخاذ التدابير الزجرية في حق كل المخالفين.

ومع:17/04/2020