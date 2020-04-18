اللجنة الاقليمية للمراقبة بإفران تشدد رقابتها على أسعار المواد الغذائية وعلى تتبع التموين وحماية المستهلك

عبد العزيز الفلاحي

قامت اللجنة الاقليمية المختلطة المكلفة بتتبع وضعية التموين ، مراقبة الاسعار وجودة المواد الغذائية في إطار برنامج عمل الخلية الإقليمية المكلفة بالتموين المحدثة على صعيد عمالة إقليم إفران مند اعلان حالة الطوارئ الصحية ببلادنا لمواجهة جائحة وباء كورونا بتسطير برنامج مكثف يهدف بالأساس الى رصد تموين المحلات التجارية، ضمانا لوفرة جميع المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ، وتحسبا لأي خصاص محتمل، حيث كان الحرص شديد على التنسيق و التتبع من أجل تموين السوق الإقليمي بجميع المواد بتنسيق مع المصالح المركزية، والقطاعات المتدخلة و أيضا تجار الجملة والممونين، حيث عرف السوق وفرة في جميع المواد الغذائية.

كما ركزت اللجنة على تحسيس التجار والبائعين بضرورة اتخاذ شروط السلامة و الوقاية الصحية خلال عرض المنتجات خاصة مع التنبيه باحترام الاجراءات المتعلقة بالطوارئ الصحية.

وقد كانت حصيلة عمليات المراقبة في الفترة الممتدة بين تاريخ الإعلان عن حالة الطوارئ إلى غاية 16/04/2020 كالتالي: تنظيم عدة جولات بلغ عددها 36 جولة منها 26 جولة بالمجال الحضري و 10 جولات بالعالم القروي مكنتها من زيارة حوالي 750 نقطة بيع ، ومن تحرير 18 محضر مخالفة ضد مجموعة من التجار تتعلق بعدم اشهار الاسعار وعدم احترامها وعدم الادلاء بالفاتورة واستعمال مواد بلاستيكية ممنوعة ، كما تم حجز 64 كلغ من مواد مختلفة ، وتجدر الاشارة انه في اطار تواصل اللجنة مع شكايات المواطنين فقد عملت على معالجة 16 شكاية التي وردت عليها خلال الأسبوع الأول من فترة الطوارئ الصحية.