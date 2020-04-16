موقع » mco.ma » يواصل التعريف بمواهب المولودية الوجدية

هداف المولودية الوجدية اسماعيل خافي في تصريح ل » mco.ma »

أسعى الى شق الطريق نحو تحقيق هداف البطولة…

اجرى الحوار : عبدالقادر البدوي

اسمه الكامل اسماعيل خافي من مواليد الدارالبيضاء ، مهاجم انطلقت مسيرته الكروية من الحي المحمدي ، بالضبط مع فريق الطاس، ليتألق بعد دلك ، و بشكل لافت الموسم المنصرم ، مع فريق اتحاد الخميسات كلاعب متميز ، و كهداف بعدما تمكن من تسجيل 15 هدفا… خافي الفتى المغامر ابى الا ان يلج غمار المنافسة باختياره اللعب في فريق المولودية الوجدية، ليصبح من المهاجمين الدين تألقوا وابلوا البلاء الحسن ….تصدر في ظرف وجيز واجهة الاهتمام والأضواء في بطولة الكبار، كمنافس قوي للهدافين برصيد ب8 اهداف…. خافي الدي خطف الاضواء مع فريقه المولودية ، اثار انتباه المتتبعين بمراوغاته وكراته الحاسمة، يتوفر على امكانيات ومهارات عالية و حس هجومي ، يتميز بالسرعة الفائقة، وكان له الفضل في المساهمة – كقلب هجوم – في تحقيق نتائج حاسمة لفريقه ،و تمكن من فرض مكانته داخل التشكيلة النموذجية للفريق …

بداية كيف تقضي وقتك و كيف تتعامل مع وباء كورونا؟

كباقي افراد الشعب المغربي امتثل للأوامر واخضع حاليا للعزل الصحي انا وعائلتي الصغيرة و الكبيرة ، مجتمعين في بيتنا بالدار البيضاء، و اعتبر هدا واجبا وطنيا ، و بخصوص التداريب فان المجموعة تتدرب يوميا عبر تقنية الفيديو ، فنحن على اتصال دائم مع المعد البدني والمدرب بتنسيق مع بن شيخة ..و أشير هما الى ان الجميع يمتثل ملتزم بهدا البرنامج اليومي الدي يخص بالدرجة الاولى الحفاظ على اللياقة البدنية ، تحسبا لعودة الدوري الكروي في اية لحظة.

كيف تم التحاقك بفريق المولودية بالضبط؟

بصراحة التحاقي بفريق وجدة لم يكن وليد الصدفة ، بل كان بقناعة، ولا اخفيك سرا انه منذ البداية قبلت هذا العرض خصوصا وان الفريق الوجدي كان بحاجة الى لاعبين لتطعيم صفوفه ، وفي الحقيقة ان العرض جاء في الوقت المناسب لاكتشف عالم كرة القدم المغربية في قسم الكبار ، اضافة الى انني كنت متشوقا للعب مع فريق كبير لها تاريخ و جمهور متعطش للنتائج ، لقد تدربت مع الفريق ووجدت كل الترحاب من الرئيس محمد هوار والمدرب عبدالحق بن شيخة، وكدا الجمهور، و الحمد لله فقد اخترت القرار الصائب بالانضمام لهدا الفريق العريق، وعلى العموم فاني أشعر بالثقة من إدارة النادي، وهو شيء جد مهم شجعني كثيرا، خصوصا وانني احس بجني ثمار العمل المتواصل خلال هدا الموسم مع فريقي المولودية الوجدية.

كيف كان شعورك وانت تستدعى الى الانضمام لفريق المحليين؟

لقد تلقيت استدعائي لمجاورة الفريق الوطني المحلي بشعور لا يوصف ، بقرار من الناخب الوطني الحسين عموتة، الذي آمن بقدراتي ومؤهلاتي، و كان الشرف الكبير بالنسبة الي بسبب انضمامي للفريق الوطني المحلي ،عندما تلقيت تهنئة خاصة سواء من طرف السيد محمد هوار رئيس الفريق و كدا المدرب الكفء بن شيخة ، وكانت بمثابة رفع من معنوياتنا، انا وباقي زملائي في الفريق والدين تم استدعائهم للفريق المحلي واخص بالدكر كل من العميد خفيفي و جمال حركاس و آدم النفاتي ، على الثقة التي منحها إيانا الناخب الوطني لتشريف كرة القدم الوجدية …و اكيد انها فرصة لا تعوض لإثبات مهارات اللاعب الوجدي على الساحتين القارية والدولية، على اعتبار أن اللعب للمنتخب الوطني شرف لا يمنح للجميع، وهنا لا بد من الاشارة الى انني اطمح لأكون في مستوى الثقة، لأبرز مؤهلاتي اكثر فيما تبقى من المقابلات…

ما هي العلاقة التي تربطك بالمدرب بن شيخة وهل استفدت منه ؟

علاقتي مع المدرب عبدالحق بن شيخة ،علاقة مبنية على الاحترام المتبادل ، بصراحة مدرب كفء ،ولعل النتائج التي حققها مع جميع الفرق المغربية التي اشرف على تدريبها – و بدون استثناء – كاتحاد طنجة والدفاع الحسني الجديدي و حاليا مع المولودية الوجدية ، و حتى الفرق التي دربها في الجزائر و تونس والخليج ، تأكد على انه فعلا مدرب مقتدر بدون مجاملة، لقد ساعدني كثيرا في صقل موهبتي، و استفدت كثيرا من تعليماته، واتمنى له التوفيق في مهمته كمدرب.

في نظرك هل يؤثر توقف النشاط الرياضي على اللاعبين ؟

بطبيعة الحال فتوقف الانشطة الرياضية لها تأثير على اللياقة البدنية، فهناك فرق شاسع بين التدريب مع المجموعة و في مساحات الملعب ، والتدريب في مساحة صغيرة داخل البيت في غياب المنافسة والمباريات ، علما ان مجموعة من اللاعبين ، وصلوا لمستويات غير مسبوقة، وجاءت أزمة كورونا لتخمد تألقهم وتحبط أحلامهم، لكن الامل موجود في ان تعود الحياة الى طبيعتها، و انداك ان شاء الله يمكن استرجاع اللياقة البدنية و التألق مع مرور الوقت، و اكيد ان ما نقوم به حاليا من تداريب سينفعنا كثيرا ، وبالتالي سيكون أمام اللاعبين الوقت الكافي من أجل الاستعداد لانطلاقة أفضل وبروح جديدة، عند استئناف الدوري.

هل فكرت يوما في تغيير الاجواء في نهاية الموسم؟

في الوقت الراهن لا افكر بالمرة تغيير الاجواء ، فهمي الوحيد حاليا رفقة زملائي بالفريق هو العمل على تحقيق مبتغى احتلال مراتب متقدمة في البطولة الاحترافية ، فصراحة ان كل مكونات الفريق تسعى الى تحقيق هدا الهدف، و هدا ما سيزيد من عزيمتنا للمنافسة بشراسة في بطولة حارقة تضم منافسين اقوياء، ما اتمناه خلال هدا الموسم – في حالة استئناف البطولة ان شاء الله- هو تحقيق طموحي الا وهو كسب لقب هداف البطولة الاحترافية، و كما لاحظتم فتحقيق 8 اهداف لم يكن عن طريق الصدفة ، و انما بفضل الانسجام الكبير داخل المجموعة و كدا بفضل الصرامة في الحصص التدريبية، ايضا ما ساعدني على تحقيق الاهداف هو انني اجيد التسديد بالقدمين و ايضا الضربات الرأسية…

ما هو السبب في عدم اعطائك فرص تسجيل اهداف عن طريق ضربات الجزاء؟

لا اخفيك سرا ، انه كان بوسعي تنفيد ضربة الجزاء التي كنت السبب في الاعلان عنها بعدما تمت عرقلتي داخل معترك العمليات في اللقاء الدي جرى بالمركب الشرفي بين فريقي بفريق اتحاد طنجة، و بمحض ارادتي تنازلت لزميلي في الفريق وائل السعداوي لتنفيذ ضربة جزاء والحمد لله ترجمها الى هدف ، فكل ما في الامر ان في بعض اللحظات تبقى روح المجموعة هي السائدة، و لا يهم من يسجل ، ولكن الاساس هو كسب نقط اللقاء، خصوصا وان اللقاء ضد طنجة و الدي جرى في مدرجات فارغة ، كان حاسما بالنسبة لنا…

ما هي الافاق المستقبلية لاسماعيل؟

هدفي الاسمى حاليا هو بدل قصارى جهدي من اجل ان اكون في مستوى تطلعات الجمهور الوجدي رفقة زملائي بالفريق بطبيعة الحال، بعد ذلك وكأي لاعب له طموح لإبراز مؤهلاتي اكثر، و لما لا شق الطريق نحو تحقيق هداف البطولة واكيد ان توجيه الدعوة للانضمام الى المنتخب الوطني المغربي المحلي ، سيحفزني اكثر لبدل مجهودات لتحقيق الاهداف المرجوة…

كلمة اخيرة…

في ظل الجهود المبذولة من قبل الجميع من اجل مكافحة فيروس كورونا المستجد و الحد من انتشاره ، اوجه نداء الى كافة المواطنين المغاربة بضرورة الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية ، و البقاء في المنازل لتجنب كل ما من شأنه ان يمس بصحة المواطنين، لأنه لا بد من التأكيد على ضرورة اخد امر هدا الوباء الفتاك محمل الجد، و كدلك الكف عن نشر الشائعات و الاخبار المغلوطة في هده الظرفية الحساسة التي يمر منها المغرب والعالم اجمع، و نطلب من الله تعالى ان يشفي جميع المرضى ، وان يحفظ الله تعالى بلدنا من كل مكروه.. وفي الاخير اوجه الشكر للجماهير الوجدية على مساندتها للفريق وخاصة الترات وجدة على دعمها المتواصل للعناصر الوجدية ، كما اوجه كل الشكر للموقع » mco.ma «

خافي في سطور

الاسم الكامل: إسماعيل خافي

تاريخ ومكان الميلاد: 19 شتنبر 1995 بالبيضاء

مركز اللعب : مهاجم

الفرق التي لعب لها: الاتحاد البيضاوي والاتحاد الزموري للخميسات

و حاليا فريق المولودية الوجدية

لاعب المنتخب الوطني المحلي