بلاغ صحفي

خروج ثلاث (3) حالات جديدة بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد (covid-19) بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة

عرف المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة ثلاث حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد (covid-19) خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

وقد غادر المرضى المركز عقب تعافيهم من الإصابة من فيروس كورونا المستجد، بعد أن أكدت الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية ذلك والتعافي تماما من ذات الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمرضى المتعافين إلى خمس (5) حالات، بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة.

ويواصل مستخدمو المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بذل جميع المجهودات من أجل التكفل بمرضى فيروس كورونا المستجد، إلى جانب الجهود المبذولة من طرف جميع السلطات من أجل التصدي لهذه الجائحة، ويبقى الرهان الكبير والأهم من أجل إنجاح هذه المجهودات هو التزام المواطنين بالحجر الصحي.