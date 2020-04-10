عبدالقادر كتـرة

رغم تفشي فيروس كورونا المستجد « كوفيد 19، وانتشار الوباء وتعليق المباريات الرياضية الدزلية وتوقيف البطولات الوطنية، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، تصنيف المنتخبات عن شهر مارس لعام 2020، حيث لم تشهد أي تعديل بسبب تجميد النشاط الرياضي حول العالم.

وحافظ المغرب على مركزه 43 عالميا والخامس إفريقيا، بعد السنغال الذي حافظ على صدارة قائمة منتخبات أفريقيا، 20 عالمياً تليها تونس في المركز الـ27 عالمياً والثاني على صعيد منتخبات القارة السمراء، ثم نيجيريا الثالث أفريقياً والـ31 عالمياً، ثم الجزائر في المرتبة الثالثة و35 عالميا، والمغرب خامسا والـ43 عالمياً، ثم غانا السادس أفريقياً والـ46 عالمياً، ثم منتخب مصر الـ51 عالمياً والسابع على صعيد القارة السمراء.

وحافظ منتخب بلجيكا على الصدارة ويليه منتخب فرنسا ثم البرازيل، ومنتخب إنجلترا في المركز الرابع وأوروغواي في المركز الخامس وكرواتيا في المركز السادس والبرتغال في المركز السابع، ثم منتخبات إسبانيا (8) والأرجنتين (9) وكولومبيا (10).