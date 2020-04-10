في سابقة ..معمل للنسيج بالحسيمة يوزع الكمامات مجانا لفائدة الفئات الهشة

الحسيمة المراسل

كشفت مصادر مطلعة بإقليم الحسيمة أن معمل النسيج الموجود بالمنطقة الصناعية بتراب جماعة أيت قمرة، سيشرع خلال هذا الأسبوع في إنتاج كمامات وقائية، وذلك باقتراح من عمالة الإقليم وفقا للمعايير الصحية المطلوبة.

وأضافت المصادر نفسها أن المعمل المذكور، شرع في تعبئة عماله من أجل توفير كم كبير من الكمامات لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة بشكل خاص.

وذكرت المصادر ذاتها أن هذه الكمامات، سيتم توزيعها مجانا ودون مقابل من طرف هذه الوحدة الإنتاجية لفائدة ساكنة الإقليم، خصوصا الفئات الهشة منهم، حيث من المرتقب أن تشرف السلطات المحلية على عملية توزيعها في العالم القروي لفائدة الفئات المذكورة التي تجد صعوبة في الحصول على هذه الكمامات لحماية نفسها من خطر انتقال عدوى الإصابة بفيروس كوفيد 19.

وقد خلفت هذه المبادرة المواطنة المتفردة على الصعيد الوطني من قبل هذه الوحدة الإنتاجية، ارتياحا كبيرا في صفوف عدد من الفعاليات اعتبارا لكونها تعد مساهمة فعالة من طرف المقاولة المواطنة المكلفة بإنتاج الكمامات، سعيا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بإقليم الحسيمة، خصوصا في الأوساط القروية، حيث تنعدم فرص التزود بالكمامات الوقائية.

ويذكر أن إقليم الحسيمة، سجل لحد الآن 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 115 حالة إصابة مؤكدة على مستوى جهة طنجة – تطوان الحسيمة