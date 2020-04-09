وزارة الداخلية تؤكد عدم صدور أي قرار بإغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشر زوالا وإلى غاية يوم الاثنين

أكدت وزارة الداخلية، يوم الخميس، عدم صدور أي قرار يقضي بإغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشر زوالا وإلى غاية يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة، في بيان توضيحي على إثر « رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنه سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الجمعة على الساعة الثانية عشرة زوالا إلى يوم الاثنين »، أنه ليس هناك أي تغيير في مواقيت اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.

(ومع 09/04/2020