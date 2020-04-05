كوفيد 19: شركةالنقل الحضري موبيليس توفر خدمة النقل للطاقم العامل بمستشفيات وجدة

كوفيد 19: شركة سيتي باص توفر خدمة النقل للطاقم العامل بمستشفيات وجدة

الأحد, 5 أبريل, 2020 إلى 23:23

وجدة – قررت مجموعة سيتي باص للنقل، عبر فرعها موبيليس، وضع رهن إشارة المراكز الاستشفائية التابعة لمدينة وجدة خدمة النقل عبر الحافلة، موجهة خصيصا للطاقم الطبي والاستشفائي.

وأكدت المجموعة، في بلاغ لها توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنها “تروم من خلال هذه المبادرة تأكيد انخراطها التام والكامل في الزخم التضامني الوطني الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وأضاف البلاغ أن شركة سيتي باص للنقل توفر هذه الخدمة بشكل مجاني في إطار الزخم التضامني الرامي إلى دعم الجهد الوطني والمواطن في الحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن المجموعة “واعية بصعوبات تنقل الموظفين العاملين بالمستشفيات خلال هذه الأزمة”.

ودعت الشركة المعنيين بالأمر إلى الاتصال بالرقم الأخضر 0700181617 من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول مختلف المسارات الموضوعة رهن إشارتهم.

MAP و م ع