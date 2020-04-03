هل تفكر الجامعة في خطة جديدة لإنهاء الدوري الاحترافي لكرة القدم

عبدالقادر كتــرة

إلى حدّ الساعة لم يصدر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أي قرار أو تصريح حول مصير البطولة الاحترافية، بعد توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم ومن بينها المغرب.

وذكرت مصادر « موقع « 360 سبور » الذي أورد الخبر، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد تلجأ إلى حلّ لاستئناف بطولة الدوري الاحترافي، يتمثل في خطتين الأولى تعيد الحركة للدوري الاحترافي في الأسبوع الثاني، من بعد نهاية الحجر الصحي الذي فرضته السلطات والذي ينتهي يوم 20 من الشهر المقبل.

وأوضحت المصادر ذاتها، إن مسؤولي الجامعة حددوا الفترة الممتدة ما بين الثاني والثالث ماي المقبل، لاستئناف مباريات البطولة الاحترافية، مع منح أندية الدوري الاحترافي، أسبوعين على الأقل من أجل الإعداد البدني والتقني قبل استئناف البطولة الوطنية من جديد .

وتتمثل الخطة الثانية في استئناف الدوري الاحترافي بعد شهر رمضان المبارك، أي ما بعد 20 من شهر ماي المقبل، على أن تجرى بعض مباريات الجولتين الأولى والثانية دون جمهور.

أندية الرجاء والوداد الرياضيين وحسنية أكادير والنهضة البركانية الذين يشاركون في مسابقات قارية وعربية، ستستفيد من برمجة خاصة، وفق القرارات التي سيتخذها الاتحادين الإفريقي والعربي لكرة القدم، بخصوص ما تبقى من مباريات دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية ثم كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة .

وشدد الصدر ذاته أن الخطتين المذكورتين، حسب نفس الموقع الإعلامي، رهينتان بتعليق الحجر الصحي في العشرين من أبريل المقبل، دون تمديده لفترة أخرى وأن في حال تمديده ستكون الجامعة في ورطة، قد تدفعها لإعلان موسم رياضي أبيض.

يذكر أن فريق الوداد الرياضي يحتل الرتبة الأولى بمجموع 36 نقطة حصيلة 18 مقابلة، متبوعا بالفتح الرباطي ب35 نقطة حصيلة 20 لقاء، يليه فريق مولودية وجدة ب34 نقطة حصيلة 19مباراة متبوع بفريق نهضة بركان ب32 نقطة حصيلة 18 مقابلة، فيما يأتي فريق الجيش الملكي في الرتبة الخامسة ب31 نقطة حصيلة 20 لقاء، يليه فريق الرجاء الرياضي بمجموع 28 نقطة حصيلة 15 مباراة.