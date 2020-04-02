المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بوجدة …يلفت انتباه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد الى الوضعية المزرية للتجار بوجدة

وجه المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني رسالة الى السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد تتعلق بالوضعية المزرية و المقلقة التي يعيشها تجار مختلف القيساريات بوجدة ، بعد فرض الحجر الصحي ـ والطواريء الصحية ـ والذي التزموا به التزاما كاملا …

حيث اوضحت الرسالة ان الواقع التجاري الذي كان يعرف كسادا منذ عدة سنوات ، وكان ذلك موضوع عدة رسائل الى مختلف المسؤولين سواء على المستوى المحلي او المركزي …خصوصا ان العديد من التجار كانوا على حافة الافلاس ، بحيث لم يستطيعوا تسديد مبالغ الشيكات التي اصبحت تتراكم عليهم ، بل وصل الأمر الى حد عجز اغلبية تجار القيساريات آداء فواتير الكهرباء ….وهي المشاكل التي يعرفها كل المسؤولين بوجدة بدون استثناء

اما والآن وقد اغلقت الأسواق ، والقيساريات ، وتوقفت التجارة ، جراء الحجر الصحي الناتج عن جائحة فيروس كورونا ، فان تجار وجدة اصبحوا ضمن المعطلين ، لأن مصدر عيشهم الوحيد هو التجارة ، خصوصا ان اغلبهم يعيل عائلات تتكون من عدة افراد ….

لهذا يلتمس المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بوجدة من والي الجهة أخذ وضعية التجار بعين الاعتبار ، وايجاد مختلف السبل لدعمهم ، بما في ذلك ايجاد حلول لتأجيل تسديد الديون المترتبة عليهم والمتعلقة بالشيكات ، والاعفاء من الضرائب ، وتوفير تغطية صحية لهم ولعائلاتهم سيما غير المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي …

واضاف المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني ان شريحة التجار بوجدة ، والذين لا يتخلفون ابدا عن اي نداء وطني يجدون انفسهم اليوم في وضع لا يحسدون عليه ….في انتظار ارتفاع البلاء ، وانجلاء الجائحة ، وعودة المياه الى مجاريها الطبيعية ـ ان شاء الله ـ …