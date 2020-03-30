الأحد 29 مارس، 2020

كوفيد-19.. منظمة الصحة العالمية تنفي إصدار توقعات بالنسبة للمغرب

منظمة الصحة العالمية

نفت منظمة الصحة العالمية إصدارها لتوقعات بشأن الوضع الوبائي في المغرب، ارتباطا بانتشار فيروس كورنا المستجد « كوفيد-19 ».

وأوضحت الوكالة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان، أنه « وفي مواجهة الجائحة، تنسق منظمة الصحة العالمية بشكل وثيق مع وزارة الصحة وشركائها في الاستجابة المنسقة إزاء انتشار كوفيد-19 ».

ومع ذلك -يضيف البيان- فإن « منظمة الصحة العالمية لم تصدر، إلى اليوم، توقعات بالنسبة للمغرب »، مضيفا « وبالتالي، فإن أي توقع بخصوص وباء كوفيد-19 في المغرب منسوب إلى منظمة الصحة العالمية في وسائل الإعلام، هو بناء على هذا، لا أساس له من الصحة ومرفوض ».

وأشار البيان إلى أن « ما تنشره منظمة الصحة العالمية ليس متاحا إلا من خلال متحدث رسمي بمقر المنظمة في جنيف، أو المكتب الإقليمي لشرق المتوسط أو مكتب منظمة الصحة العالمية في المغرب، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا ومواقعنا الإلكترونية ».

ومع20/03/29