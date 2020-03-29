تضامن جمعية منتدى إفران للثقافة و التنمية مع ساكنة الإقليم في محنة جائحة كورونا

عبدالعزيز لفلاحي

أبت جمعية منتدى إفران للثقافة و التنمية بتحويل ميزانيتها التي كانت مخصصة للمهرجان الدولي و بمساهمة مجلس إقليم إفران و مجلس جهة فاس مكناس وجماعة إفران و بعض المقاولات المحلية و المحسنين أن تساهم في العمل الاجتماعي الإنساني خلال هذه المرحلة العصيبة التي تمر منها المملكة المغربية نتيجة تفشي جائحة كورونا,و حيث أن ساكنة الإقليم التي استجابت لتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية و البقاء في المنازل لتجنب هذه العدوى, بادرت جمعية منتدى افران إلى تقديم مساعداتها إلى الساكنة المعوزة و المتضررة و ذالك بتجنيد فرق من متطوعي شبابها إلى طرق أبواب منازل المستضعفين و مدهم بسندات شراء, و في بعض المناطق بتقديم مواد غذائية أساسية, و قد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الالتفاتة 10000 مستفيد.

و تهدف هذه المبادرة الإنسانية أساسا إلى تفعيل إجراءات حالة الطوارئ بتوفير الحاجيات الضرورية للساكنة ليتسنى لها الالتزام بالحجر الصحي, و ذلك للحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين و الحد من انتشار هذه الجائحة.

و قد استحسنت الساكنة و مختلف فعاليات المجتمع المدني هذه السابقة الاجتماعية التي ميزت عمل جمعية منتدى إفران للثقافة و التنمية, و روح التضامن الذي أبان عنه مجموعة من المحسنين.