chronique du confinement

Le changement du rituel imposé par les circonstances actuelles consolidées par la quarantaine décrétée dans notre pays pour restreindre les déplacements extérieurs exige l’adaptation au nouveau mode de vie limité dans le temps et dans l’espace.

L’occupation principale en ce cas de force majeure est de combattre les situations stressantes et ennuyeuses pour ne pas tomber dans les rouages de la routine nocive pour la santé physique et mentale et qui engendrera des conséquences non escomptées.

Pour mieux gérer ce contexte difficile des priorités doivent être établis selon la capacité et la volonté de chacun car les gouts différents comme les loisirs et les tâches ménagères qui n’incombent pas uniquement aux femmes.

Pour combler à un vide fatal en ce moment et dans les jours à venir tant que le confinement sévi.

A mon humble avis la lecture est le meilleur remède en ces temps maussades et en cas de l’indisponibilité de nouveaux livres dans votre bibliothèque envisager la relecture qui s’avère fructueuse et enrichissante.

La culture est nécessaire pour l’âme comme la nourriture pour le corps en ces temps du corona.

Dans toutes les circonstances les bonnes habitudes doivent persister.

Un premier roman à relire est ‘’ la peste’’ d’Albert camus qui évoque une situation similaire dans le début des années 40 du siècle dernier.

C’est en Algérie que ça se passe durant la période coloniale. La ville d’Oran investie par la peste ; des mesures draconiennes ont été prises dont le confinement et l’état de siège décrété pour interdire l’entrée à la ville de même que la sortie ; son port maritime fut bloqué.

Les morts se comptaient par milliers ; le corps médical est dépassé ainsi se poursuit le récit inspiré à l’auteur du roman par sa propre expérience avec la tuberculose qui ravageait son corps et les désastres vécu lors de la 2eme guerre mondiale sous l’occupation de la France par l’Allemagne nazi et le sort des juifs déportés et persécutés dans des conditions atroces et inhumaines ;

sans faire allusion à l’Algérie sous le joug de la colonisation française qui subissait les tueries et les oppressions d’une armée acharnée .ironie du sort

l’histoire se répète malgré les évolutions et les progrès scientifiques enregistrés ; le monde s’est montré vulnérable face à la pandémie du covid 19 sans différence entre pays développés et sous- développés et riches et moins riches ; on est tous sur le même bateau dont on ignore la destinée sauf miracle divin le naufrage est imminent ; l’état s’aggrave au cas où les mesures de prévention ne sont pas respectées et appliquées à la lettre ; surtout que les spécialistes de la santé et chercheurs et les scientifiques en général n’ont toujours pas abouti à des découvertes avérées efficaces ; et le remède n’est pas prévu dans l’immédiat tandis que le virus continue sa propagation à travers le monde.

On doit se préparer à toutes les éventualités tout en gardant l’espoir de la maîtrise de la situation dans un délai très proche.

La gestion du stress lié à cette période doit s’appuyer sur une stratégie bien déterminée pour bien se protéger moralement et physiquement ; on conseille ce qui suit :

– la relaxation et le lâcher prise dans un moment de détente et de méditation est très bénéfique pour le repos de l’âme et de l’esprit à l’instar des Asiatiques maîtres du yoga et des spiritualités.

– l’écoute de la musique douce.

– l’exercice physique même dans un espace étroit surtout pour les personnes atteintes d’une maladie chronique (mon cas personnel).

– se nourrir sans excès pour contrecarrer l’obésité durant cette période de confinement.

– surmonter la situation avec patience et endurance

– diversifier vos activités en évitant la routine.

– écrivez votre quotidien et vos observations ça aide au soulagement et au défoulement.

– Autres méthodes peuvent être suggérées et préconisées dans d’autres circonstances et d’autres temps.

Paradoxalement la pandémie Covid 19 une malédiction et un désastre pour l’humanité ; doit nous pousser à l’innovation et à la réflexion sur les moyens de solidarité et de sacrifice au profit des nécessiteux et contribuer aux efforts de l’état pour venir en aide aux couches sociales les plus démunies et touchées par la crise économique et la perte d’emploi dont l’ampleur subsistera longtemps .

Le seul avantage signalé en ce temps du corona est d’ordre environnemental ou une nette amélioration est enregistrée surtout dans les zones polluées ; mais à quoi sert une planète saine pour une population non saine؟.