والي جهة مراكش اسفي يتابع عن قرب تطبيق حالة الطوارئ بالمدينة

عبدالعزيز الفلاحي

يتابع وعن كتب والي جهة مراكش اسفي السيد كريم قسي لحلو تفعيل وتطبيق مقتضيات حالة الطوارئ بمدينة مراكش والأقاليم التابعة للجهة ولمدة طوال ساعات اليوم وعقد اجتماعات ماروطنية مع جميع المتدخلين من سلطات محلية وأمنية تتمحور أساسا حول التطبيق الصارم و الحازم لكل الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ من إغلاق للمحلات المنصوص عليها وضبط عملية المكوث بالمنازل وعدم الخروج منها إلا في حالة الضرورية والمنصوص عليها في التراخيص المسلمة من طرف أعوان السلطة وخلال جولاته الميدانية يحث اللجن المكلفة بالمراقبة العمل بكل جدية ووطنية صادقة ودلك بمواجهة كل اختلال يمس بالإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ ودلك من اجل محاربة تسرب وباء كرونا الخطير وضمانا لسلامة المواطنين.