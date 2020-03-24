المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يكذب ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي

*بيان تكذيبي*

تم تداول أخبار عبر شبكات التواصل الاجتماعي تزعم بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قرر تعليق استخلاص فواتير الماء الصالح للشرب إلى أجل غير مسمى بسبب وباء كورونا. وينفي المكتب بشكل قاطع هذه الإشاعات الكاذبة و يدعو زبناءه الكرام إلى الإطلاع على البلاغات الرسمية الصادرة عن المكتب. و يحتفظ المكتب بحقه في اللجوء إلى القضاء من أجل اتخاذ جميع الإجراءات و التدابير القانونية المعمول بها لمواجهة هذا النوع من الإشاعات و المغالطات.