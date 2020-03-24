تنسيقيَة الأساتذة حَامِلي الشّهادَات العُليا تُساهم في « صُندوق كورُونا »

متابعة: إدريس الواغـيش

قرّر أعضاء وعُضوات التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا من موظفي وزارة التربية الوطنية أن يساهموا براتب يومي عمل لفائدة صندوق تدبير كورونا، وتدعو في نفس الوقت جميع المناضلين والمناضلات إلى المساهمة المادية لفائدة هذا الصندوق، كل حسب استطاعته وظروفه المادية والاجتماعية، وعيَا منها بخُطورة المرحلة، خصوصًا بعد انتشار فيروس كورونا(covid19) على امتداد التراب الوطني وخطره على صحة المواطن المغربي، والعمل بما تقتضي المرحلة من تضامن وتكافل بين جميع المغاربة بمختلف انتماءاتهم المهنية. كما تدعوهم إلى العمل على إنجاح هذه المبادرة الحميدة، وتناشدهم من أجل العمل على إنجاح عملية « التعليم عن بُعد » وبذل كل ما يستطيعون من مجهودات، من أجل تمكين المتعلمين والمتعلمات المغاربة من زمنهم المدرسي كاملا، كما تطالب جميع الأساتذة والأستاذات بالالتزام بالحجر الصحي وفق ما جاءت به التعليمات الرسمية، ونشر التوعية والتحسيس بخطورة الجائحة لدى المواطنين والمواطنات بمختلف الوسائل ووسائط الاتصال المُمكنة.