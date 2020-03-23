وكالة المغرب العربي للأنباء تطلق البطاقة الصحفية المهنية الخاصة بها

في قصاصة اخبارية اعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء انها اطلقت بطاقة صحفية مهنية خاصة بها ، معتبرة انه لا يمكن فرض الشروط التي وضعها المجلس الوطني للصحافة …..

وفي ما يلي قصاصة خبر وكالة المغرب العربي للأنباء

الرباط – في إطار التعبئة الوطنية الحيوية ضد فيروس كورونا المستجد، والانخراط الإعلامي الحازم لوكالة المغرب العربي للأنباء ضد تفشي كوفيد – 19، تطلق وكالة الأنباء المغربية، طبقا لقانونها رقم 02 – 15 ، في فصليه 3 و14، بطاقتها الصحفية المهنية الخاصة بها.

ولا يمكن فرض الشروط، التي وضعها المجلس الوطني للصحافة، الهيئة غير الدستورية، والذي لا تتمتع فيه وكالة المغرب العربي للأنباء لا بصفة ناخب ولا بصفة منتخب لمنح بطاقة الصحافة، على صحفيي المرفق العام الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء طبقا للفصل 3 من قانون 13 – 89 للصحفي المهني.

وأمام هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، سيكون من اللامسؤول عدم تزويد صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء ببطاقة صحافة مهنية تمكنهم من أداء مهنتهم.

وفي انتظار تعديل القوانين التي تؤسس لهذا المجلس الوطني للصحافة ، وخصوصا المرسوم الذي يحدد شروط منح البطاقة، ستكون بطاقة الصحافة المهنية لوكالة المغرب العربي للأنباء هي المعتمدة بالنسبة لصحافيي الوكالة المغربية للأنباء بدل أي بطاقة أخرى

و م ع MAP.

الاثنين 23/03/2020 – 14:34