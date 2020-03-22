عامل إقليم إفران يشرف بنفسه على عملية تنقل المواطنين تفعيلا لإجراءات حالة الطوارئ الصحية

افران: عبد العزيز لفلاحي

قام عامل اقيم إفران عبد الحميد المزيد رفقة الكاتب العام للعمالة والسلطات المحلية والأمنية يوم الأحد 22 مارس الجاري بزيارة للمحطة الطرقية بارزو والوقوف على وضعية المسافرين ومن اجل تسهيل تنقلاتهم وعودتهم إلى مدنهم , سهر عامل الإقليم على عملية تنظيم و توفير وسائل النقل الكافية حيث تمكن جل المسافرين من مغادرة المحطة الطرقية بعد خضوعهم للمراقبة الصحية واستلامهم الكمامات الطبية . وتدخل هده المباذرة في اطار تفعيل إجراءات حالة الطوارئ الصحية الرامية إلى الحفاظ على سلامة وصحة الموطنين. وقد خلفت هده الباذرة التي قامت بها السلطات الاقليمية ارتياحا لدى المسافرين و السفر في ظروف جيدة .