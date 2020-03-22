المجلس الاقليمي لافران يوجه كافة الاعتمادات المخصصة للمهرجانات …لمواجهة وباء كورونا المستجد

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تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بخصوص التآزر والتضامن الكلي لمواجهة وباء كورونا المستجد « COVID-19″، وباقتراح من السلطة الإقليمية لإفران، واستحضارا من السادة أعضاء المجلس الإقليمي لمدى حساسية المرحلة واقتناعا منهم بضرورة الانخراط الكلي من أجل تنفيذ التوجيهات المولوية، تم عقد دورة استثنائية للمجلس الإقليمي لإفران بتاريخ 19 مارس 2020،في الساعة العاشرة صباحا تقرر فيها بإجماع السادة الأعضاء الحاضرين، تحويل الاعتمادات التي كانت مخصصة للمهرجانات وكافة التظاهرات الرياضية والثقافية وكذا الاعتمادات المخصصة لتنقلات أعضاء المجلس خارج المملكة وذلك من أجل تعبئتها لتغطية تكاليف مختلف الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا والتخفيف من آثاره المحتملة.