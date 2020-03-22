فيروس كورونا: 251 مستفيدا من إجراءات تغيير التدابير المتعلقة بنزلاء مراكز حماية الطفولة

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، أن الحصيلة النهائية لإجراءات تغيير التدابير المتعلقة بنزيلات ونزلاء مراكز حماية الطفولة بلغت، إلى حدود يوم السبت، 251 مستفيدة ومستفيدا، منهم أحداث في نزاع مع القانون وأحداث في وضعية صعبة، تم تسليمهم إلى أسرهم أو استفادوا من رخص استثنائية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية ذات الصبغة الاستعجالية المتخذة لمواجهة الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المغرب، واضطلاعا من وزارة الثقافة والشباب والرياضة بمسؤوليتها في وقاية نزيلات ونزلاء مراكز حماية الطفولة من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، وبناء على الملتمس الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، من أجل دراسة الإمكانيات القانونية لتغيير التدابير المتخذة في حقهم بما يحفظ المصلحة الفضلى للأحداث، ويحقق شروط حفظ الصحة العامة، وكذا وقاية الأطر الإدارية والتربوية.

وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة، “إذ تنوه بالتفاعل الإيجابي” للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، من خلال إصدارهما دوريتين في الموضوع، فإنها تحيي عاليا الانخراط الفعلي في هذه العملية والمجهودات المبذولة من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، والوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، و قضاة الأحداث، وكذا كافة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بمراكز حماية الطفولة.

ومع:21/03/2020