افران : ألسلطات المحلية تعقم الإدارات العمومية والساحات وكافة أحياء المدينة

افران-عبد العزيز.ل

قامت السلطات المحلية لازرو في شخص قائدة الملحقة الثانية بازرو يوم الجمعة 20مارس الجاري بحملة تعقيمية واسعة النطاق شملت كافة الأحياء والساحات والإدارات العمومية بالمدينة ودلك تزامنا مع يوم انطلاق حالة الطوارئ الصحية .

وتهدف هده العملية إلى بدل المزيد من الجهود لمحاربة وباء كورونا والحفاظ على السلامة الصحية للمواطنين وتجدر الإشارة أن هده العملية سبقتها حملة تحسيسية لإشعار المواطنين بالالتزام بالمكوث بالمنازل وتجنب التجمعات.