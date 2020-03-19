مبادرة من المسؤولين عن هيئات و مؤسسات ميدان الطاقة و المعادن و البيئة : بلاغ مشترك
بلاغ مشترك
Rabat, le Jeudi 19 Mars 2020
في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبمبادرة من المسؤولين عن هيئات و مؤسسات ميدان الطاقة و المعادن و البيئة ، يعلن الرؤساء والمدراء العامون للمؤسسات التالية
المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) –
الوكالة المغربية للتنمية المستدامة (MASEN) –
المكتب الوطني للماء والكهرباء (ONEE) –
المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM) –
الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء (ANRE) –
فيدرالية الطاقة –
الوكالة المغربية لكفاءة الطاقة (AMEE) –
المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN) –
المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط (ENSMR) –
الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNUR) –
شركة الاستثمارات الطاقية (SIE) –
المركز المغربي للكفاءة في مجال تغير المناخ (4C Maroc) –
معهد البحث في الطاقة الشمسية و الطاقات الجديدة (IRESEN) –
انخراطهم في الديناميكية الوطنية لمكافحة آثار هذا الوباء من خلال المساهمة براتب شهر واحد لفائدة دعم « الصندوق الخاص لإدارة جائحة فيروس كورونا » الذي تم إنشاؤه بمبادرة من جلالة الملكة الملك محمد السادس ، ويطلقون دعوة للتضامن التطوعي مع موظفيهم
ويشدد الرؤساء و المدراء العامون على أهمية هذه المبادرة التضامنية والمدنية التي تهدف إلى الحد من آثار هذا الوباء و يدعون الله لحماية بلادنا من كل الأذى وحفظها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه
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