Home»National»مبادرة من المسؤولين عن هيئات و مؤسسات ميدان الطاقة و المعادن و البيئة : بلاغ مشترك

مبادرة من المسؤولين عن هيئات و مؤسسات ميدان الطاقة و المعادن و البيئة : بلاغ مشترك

/ /0/ 23
0
Shares
PinterestGoogle+
 

بلاغ مشترك
Rabat, le Jeudi 19 Mars 2020

في إطار التعبئة الوطنية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وبمبادرة من المسؤولين عن هيئات و مؤسسات ميدان الطاقة و المعادن و البيئة ، يعلن الرؤساء والمدراء العامون للمؤسسات التالية
المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) –
الوكالة المغربية للتنمية المستدامة (MASEN) –
المكتب الوطني للماء والكهرباء (ONEE) –
المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم (ONHYM) –
الهيئة الوطنية لتنظيم الكهرباء (ANRE) –
فيدرالية الطاقة –
الوكالة المغربية لكفاءة الطاقة (AMEE) –
المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية (CNESTEN) –
المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط (ENSMR) –
الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي (AMSSNUR) –
شركة الاستثمارات الطاقية (SIE) –
المركز المغربي للكفاءة في مجال تغير المناخ (4C Maroc) –
معهد البحث في الطاقة الشمسية و الطاقات الجديدة (IRESEN) –

انخراطهم في الديناميكية الوطنية لمكافحة آثار هذا الوباء من خلال المساهمة براتب شهر واحد لفائدة دعم « الصندوق الخاص لإدارة جائحة فيروس كورونا » الذي تم إنشاؤه بمبادرة من جلالة الملكة الملك محمد السادس ، ويطلقون دعوة للتضامن التطوعي مع موظفيهم

ويشدد الرؤساء و المدراء العامون على أهمية هذه المبادرة التضامنية والمدنية التي تهدف إلى الحد من آثار هذا الوباء و يدعون الله لحماية بلادنا من كل الأذى وحفظها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه

 
MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.