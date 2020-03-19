مجموعة المديرين الاقليميين المنتمين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق يساهمون في صندوق التضامن بنصف راتبهم الشهري

في بلاغ صادر عن الأكاديمة الجهوية للتربة والتكوين لجهة الشرق ـ تتوفر الجريدة الالكترونية وجدة سيتي على نسخة منه ـ تعلن فيه الأكاديمية انه في اطار المبادرات التي تم القيام بها من لدن عدة مؤسسات ومسؤولين في قطاعات مختلفة ، لدعم الجهود التي تقوم بها بلادنا لمواجهة آثار جائحة كورونا ( كوفيد 19 ) ووعيا منهم بمباديء وقيم التضامن المجتمعي التي تعبر عن عمق الانتماء ، وأصالة تقاليد التآزر والتكافل ببلدنا ، فقد قررت المجموعة المكونة من السيدة والسادة المديرين الاقليميين المنتمين للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق المساهمة بنصف راتب شهر واحد في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا …