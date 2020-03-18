وزير الصحة.. المغرب يتوفر على 44 مستشفى مخصص لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد

الأربعاء 18 مارس، 2020

كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب ، مساء يوم الأربعاء ، أن المغرب يتوفر حاليا على 44 مستشفى مخصص لاستقبال الحالات المصابة بوباء كورونا المستجد.

وأضاف السيد آيت الطالب في كلمة متلفزة أن هناك 32 مركزا للاستشارات المتخصصة، فضلا عن طاقة سريرية بمصالح الإنعاش كافية لاستقبال كل الحالات الصعبة للتصدي لها.

وأوضح في هذا السياق أن المغرب يتوفر على نحو 1640 سرير للإنعاش منها 684 سرير في القطاع العمومي و504 سرير في القطاع الخصوصي و70 سرير في الصحة العسكرية و132 سرير في المؤسسات ذات النفع العام، فضلا عن برمجة إحداث مرتقب ل250 سرير جديد للإنعاش.

ومع 18/03/2020