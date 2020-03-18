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على وقْعِ الخَطر

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رمضان مصباح الإدريسي

إذا الشعبُ يومًا تمنى النجاة *** فلا بُد من خُطة للمُنى
بعَزلٍ وغَسل وقَطعٍ لِما *** جرَى بيننا من عناقِ الهَنا
وعزمٍ وصَبر وسمعٍ لِما *** تقولُ العلومُ الصِّحاح لنا
كفاكُم كلاما بِلا حِكمةٍ *** كفاكُم نَكالا بأسْواقنا
فعِفُّوا وقولوا لإخوانكم *** ألا لا تخافوا على قوتِنا
هلُموا نؤازِرْ بِوجداننا *** بأمْوالنا منْ تعادَى لَنا
تعالوْا لعِلم نواجِه به *** ونصْنعْ دواءً بما عِندنا
فهاذي حدودٌ بلا مَعبر *** فمِن أين نأتي بِترْياقنا
بلا طائراتٍ بلا موردٍ *** ولا مَن يسارِع إلى دَعمِنا
فان لمْ نُشمِّر لها هاهُنا *** تشَمِّرْ لنا بأسَها والفَنا
ألا فلتَهُبوا إلى حرْبها *** ألا فلْتكونوا حُماةً لنا
فانْ مات ألفٌ وألفٌ هنا *** فهذا تُراب لأَجدادنا
بهِ منْ دماءٍ لها مجدُها *** فيا سُعْدَها إذْ رَوتْ فخْرَنا
لكُلٍّ حروبٌ فها حرْبُنا *** نطاعِن خَيالا بِلا خَيلِنا
فكونوا دُروعا ولا تنْكُصوا *** ومَهما تخَفَّتْ فكونوا هُنا

*مقترحة على فنانينا أنشودة للثبات والتصدي في مواجهة المحنة.

 
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