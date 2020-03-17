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النيابات العامة ستتابع كل من يروج أخبارا زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة،

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أعلن الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن تعليمات صارمة قد أعطيت للنيابات العامة لدى محاكم المملكة، من أجل متابعة كل من يروج أخبارا زائفة ذات علاقة بموضوع فيروس كورونا، من شأنها إثارة الفزع بين الناس، أو المساس بالنظام العام.

وأوضح الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، في بلاغ، أن النيابة العامة تباشر أبحاثا في الموضوع بواسطة الشرطة القضائية، مؤكدا أنها كانت قد حركت الدعوى العمومية في حق بعض الأشخاص المشتبه في مسؤوليتهم عن ترويج أخبار زائفة في موضوع فيروس كورونا.

ومع 20/03/17

 
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