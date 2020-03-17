ام بي سي 5 …تكسب الرهان بالمسلسل المغربي هي

بلاغ صحفي

صناعة الدراما المغربية ينتظرها مستقبل واعد مع (mbc)

مسلسل مغربي يجمع أبرز الممثلين المغاربة

القناة العربية الرائدة تعزز وجودها مغاربيا في مدة قياسية

(إم بي سي 5) تكسب الرهان بـ »هي«

نجحت « إم بي سي 5 » في استقطاب نسبة مهمة من المشاهدين المغاربة في مدة قياسية، بفضل عرضها منذ بداية السنة الجارية، أول مسلسل مغربي بتقنيين وممثلين مغاربة، ويتعلق الأمر بمسلسل « هي ».

مسلسل « هي » صورت أحداثه بمدينة الدار البيضاء، وجسد أدواره الرئيسية مجموعة من أبرز الممثلين المغاربة من بينهم زينب عبيد، وأمين الناجي، ورشيد الوالي وحنان إبراهيمي، وأيوب اليوسفي، ومريم باكوش، وعبد السلام البوحسيني وممثلون آخرون. كما شاركت المطربة المغربية الشهير سميرة سعيد في المسلسل بتتر المسلسل.

بهذه المجموعة المتميزة من الممثلين سجل المسلسل الجديد، عودة قوية للممثلة حنان إبراهيمي، التي شكلت ثنائيا ناجحا مع رشيد الوالي، في أعمال عديدة حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، أما زينب عبيد فتواصل تألقها بعد نجاحها في تجسيد أدوار البطولة في مجموعة من الأعمال المغربية الناجحة، وكذلك أمين الناجي الذي يعد من أنجح الممثلين المغاربة من خلال أدواره المتميزة سواء في السينما أو التلفزيون.

مازال المسلسل يحقق نجاحا واسعا، في أوساط الجمهور المغربي والعربي على حد سواء، وكذلك المتتبعين للدراما المغربية، الذين أشادوا بجودته، حيث تم تصنيفه وتقديمه كعمل فني مغربي جيد ومتميز في عدة مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تعكس رأي المشاهد بكل صراحة، وتعتبر من مقاييس تزكية الأعمال الفنية.

وحسب المتتبعين فإن المسلسل استوفى تقريبا جميع شروط نجاح أي دراما تلفزيونية على عدة مستويات:

سيناريو محبوك ومكتوب بطريقة جيدة، ومبني على أحداث منطقية مليئة بالتشويق بأسلوب فني جيد يحترم ذكاء المشاهد.

كاستينغ موفق، فبالإضافة إلى وجود ممثلين لهم مكانتهم في المغرب فقد ظهرت وجوه شابة متمكنة مما تقدمه، كشفت عن مواهبها في التمثيل ونالت استحسانا جماهيريا، ما يعكس استراتيجية (mbc) التي تسعى دائما إلى اكتشاف المواهب الجديدة.

هناك، أيضا، المشاركة المتميزة لنجمة الغناء العربي سميرة سعيد، التي غنت شارة (تتر) المسلسل.

وبشأن مشاركتها بـ (تتر) مسلسل « هي »، في أول تجربة لها بالمغرب، أشادت سميرة بجودة الدراما المغربية، مشيرة إلى أن صناعة الدراما المغربية ينتظرها مستقبل واعد مع (mbc).

يشار إلى أن مجموعة MBC أطلقت MBC5 في شتنبر 2019 تحت شعار « قوتنا واحدة »، وهي قناة فضائية موجهة لبلدان المغرب العربي.

وتسعى قناة « إم بي سي 5 » إلى الاستثمار بأفضل الإنتاجات المحلية، وتعزيز السوق وتوسيعها، بحكم الفائدة المشتركة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية من جهة، وMBC5 من جهة أخرى.

كما يصب إطلاق القناة في مصلحة الاقتصادات الوطنية لبلدان المغرب العربي، لناحية المساهمة في جذب الاستثمارات إلى القطاع الإعلامي، والتحفيز على إيجاد فرص عمل جديدة خصوصا للشباب، ناهيك عن تنشيط عملية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين ما هو محلي وإقليمي وعالمي.