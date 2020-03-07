معلومات حول جماعة سيدي لحسن..

بلقاسم سيداين

سيدي لحسن جماعة ترابية اِنفصلت عن قيادة الكَعدة سنة 2014. تابعة إداريا لدائرة دبدو وهي جماعة مترامية الأطراف. وتشغل مساحة واسعة تقدر ب 876 كلم 2. وهي مساحة شاسعة إذا ما قُورنت بجماعات أخرى. وقد أُحدثت هذه الجماعة سنة 1951 ومركزها السوق الأسبوعي الذي ينعقد كل يوم خميس..

التسمية:

تعود تسمية سيدي لحسن إلى نسب شريف لأحد أبناء الشريف الإدريسي بلقاسم أزروال الذي اِستوطن هذه المنطقة لما يزيد عن 7 قرون..

وسيدي لحسن هو ابن بوزيان الذي هو الاِبن الرابع لسيدي بلقاسم ازروال..

وقد عاش سيدي لحسن بجبل لمقام حيث كان يسكن بالقرب من (خلوة) جده بلقاسم ازروال..و(الخلوة: عبارة عن مجموعة من المغارات والكهوف تحت الأرض كان يختلي فيها بعض الأولياء للسكن والعبادة).

وكان يحظى سيدي لحسن باحترام تام من طرف قبيلة أولاد اعمرو..لكن نظرا للخلاف الحاصل بينه، وبين البختاويين والذين كانوا يسكنون بالقرب من (خلوة) سيدي بلقاسم ازروال أرادوا قتله فهرب منهم فآوته قبيلة (اِفقوين) ودافعت عنه..

وظل وسطهم وفي حماهم إلى أن توفي ودُفن فوق أرض تابعة لهم حيث يوجد ضريحه بالقرب من مركز الجماعة و السوق الأسبوعي على مسافة تقدر بحوالي كلم واحد..(ويحتاج هذا الضريح إلى التفاتة وعناية مركزة إن على مستوى الترميم والبناء، أو على مستوى التعريف به لأن غالبية السكان يجهلون ذلك).

وعاش سيدي لحسن في القرن 11للهجرة حسب ما جاء في كتاب: (أخبار الشريف الولي الصالح أبي القاسم أزروال لمعلاوي وأبنائه المتوفى سنة 990 هجرية) ص (278\279)

وأنجب سيدي لحسن اِبنا واحداً اِسمه إبراهيم الذي ولد بجبل لمقام بالقرب من (خلوة)جده بلقاسم أزروال وأسس بجانب هذه (الخلوة) مسجداً عظيما حمل اِسمه إلى أن تم تجديد هذا المسجد سنة 2005 ويحمل الآن اِسم (مسجد سيدي بلقاسم ازروال..).

وعاش سيدي إبراهيم بمدشر لمقام في زمن عرف فيه أهل شرق المغرب عدة قلاقل، واضطرابات، وتمزقات: بين دعاة الزعامة، وأطماع دعاة القبلية مع كثرة اللصوص، وقطاع الطرق بحسب ما جاء به الشيخ الناصري في كتابه (الاِستقصاء). وذكره الأستاذ الورطاسي في القرن الحادي عشر:

(عرفت المنطقة الشرقية عدة أحداث مفجعة من الحروب، والويلات والأمراض والاوبئة).

وقد وصفها العديد من المؤرخين في هذا القرن الذي كان فيه سيدي إبراهيم مؤسس مدشر (لمقام). يقول الحافظ الإمام عبد الإله التليدي في كتاب( المطرب) ص 183 وهو يتحدث عن هذا العصر: (..كانت الفتن فيه كنزول القطر من السماء، حروب طاحنة متوالية بين السعديين والعلويين وبين المسلمين والاسبانيين والإنجليزيين. وثوار متلصصين هدفهم الإفساد في الأرض ونهب الأموال. يضاف إلى ذلك ما كانوا يصابون به من نكبات الحياة كضيق في المعيشة وارتفاع في الأسعار، وجدب وقحط وزلزال وهزات في هذا العصر..).

خلاصة القول وهو نفس الوصف نجده عند المؤرخ والأستاذ قدور الورطاسي في كتابه(المطرب في تاريخ شرق المغرب.) وأفرد لذلك فصلا بعنوان الحالة بشرق المغرب في أعوام 1060 ص 48 وقد توفي سيدي إبراهيم سنة 1140ه

موقع الجماعة، وحدودها الجغرافية.

للجماعة اِمتداد كبيرٌ وشاسعٌ من جميع الجهات فيحدها :

شمالاً:

جماعة واد زا، وتانشرفي(بني يشبل وبني بوزكو ) تابعة لإقليم تاوريرت.

جنوباً :

جماعة العطف (قبيلة زوا ) تابعة لإقليم تاوريرت.

شرقاً:

جماعة أولاد اغزيل، وجماعة لبخاتة (اولاد سيدي علي، واروابح )تابعةلإقليم جرادة..

غرباً:

جماعة سيدي علي بلقاسم. وجماعة لقطيطير (بني فلاشات، وقبيلة السجع )تابعة لإقليم تاوريرت..

عدد سكان الجماعة، وانتماءاتهم:

حسب إحصاء سنة 2014 فإن عدد سكان الجماعة هو 9258 منهم واحد أجنبي يسكن ببني وجكل وبه يكون عدد السكان 9259 نسمة.

أما عدد الأسر فإن عددها يبلغ 1505 أسرة .

وإذا رجعنا إلى الوراء وبالتحديد 20سنة ماضية فإن إحصاء ساكنة سيدي لحسن سنة 1994كان يبلغ عدد السكان آنذاك 10260نسمة أما عد د الأسر كانت تبلغ 1260 وخلال 10 سنوات مضت و بالتحديد خلال إحصاء سنة 2004 فإن عدد السكان كان يبلغ 9792 نسمة منهم 05 أجانب..

عدد الذكور منهم 4547 والإناث 5212 وعدد الأسر فبلغ 1302 أسرة…

ملاحظة بسيطة أولى:

في ظرف 20 سنة فإن الجماعة عرفت تراجعاً في عدد السكان ب 1001نسمة فخلال 10سنوات الأولى تراجع عدد السكان ب 468 نسمة أما 10 سنوات الأخيرة ب 533نسمة..مما يعني أن المنطقة عرفت هجرةً داخليةً إما نحو المدن المجاورة:

(تاوريرت، أو جرادة، أو وجدة.)

و إما هجرة خارجية نحو فرنسا. واسبانيا..

اما الملاحظة البسيطة الثانية فهي:

فإن عدد الأسر عرفت ارتفاعاً، وزيادةً ملحوظةً وصلت إلى 245 أسرة في ظرف 20 سنة ففي 10 سنوات الأولى ارتفعت عدد الأسر إلى 42 أسرة فقط أما العشر سنوات الأخرى تضاعفت بزيادة 203 أسرة..

الشيء الذي يفيد أن الأبناء عند زواجهم أصبحوا يؤسسون أسراً مستقلةً عن آبائهم..بعدما كان في البداية يسكن المتزوج (الولد) مع أبيه ( ولو تعدد المتزوجون فأنهم كانوا تحت إِمرة ابيهم ).

ومعدل أفراد الأسرة بالنسبة للذكور 03 أما الإناث 04

ويعيش على تراب الجماعة 21 دواراً لغتهم المحلية في الغالب الأمازيغية وهم ينقسمون إلى قبيلتين قبيلة (بني وجكَل.) وقبيلة (أولاد اعمرو ). أما الدواوير هي كالآتي :

أولاد أحمد بنعلي، أولاد الباي، لخبازة، (بني وجكل). أولاد امحمد، أولاد علي أولاد سيدي علي بنسامح (لمقام) اسعيدن، اوسعيدن، أولاد بركان، أولاد يعقوب، أضرضار، افقوين، لعثامنة، ارمضانن، اقسوين أولاد يسغي، بني ورغ، احموين، ابلخيرن بني معلا،. أولاد اعمرو بن علي.

وعبر الزمن تتناسل الدواوير من بعضها البعض، وتتفرع وتتطور وتتكاثر فتشكل أسرة عبر الزمن دوارا..أو تندثر بحكم الهجرة. كما وقع للعديد من الدواوير..أوتنصهر، وتمتزج داخل دواوير أخرى(لبخاتة-أولاد جلول- لبناوسة- اهروين-اِيشوين- لمصابيح-اِعاشورن- اعيادن..و..و.. )

(أما أصول هذه الدواوير فمنها من يرجعها إلى أصول قادمة من الجزائر ..وفكَيك.. وبني يعلى نواحي جرادة ..و بني وراين..و بني وال..ومن نواحي العيون الشرفية..)

النظام القانوني للاراضي بالجامعة

يسكن هؤلاء السكان فوق أراضي تنقسم حسب نظامها القانوني إلى ما يلي:

أراضي سلالية أو أراضي الجموع، ويطلق عليها أيضا الأراضي العرشية( و تسمى بالعرشية ويرجع تسميتها كذلك بهذا الاسم أن سكان المغرب في فترة الاستعمار لم يستجيبوا للاستعمار لتحديد أراضيهم وتمليكها لهم وكان هذا الموقف يدخل ضمن مقاومة الشعب المغربي للاحتلال وأحد الأساليب النضاليةالتي صاحبت نفى محمد الخامس فرفض الشعب المغربي تمليك الأراضي وكلما لجأ المستعمر إلى نسبة هذه الأراضي إلى السكان كانوا يرفضون ويقولون بأن هذه الأرض لمحمد الخامس وهي أرض العرش….). ومساحتها تقدر ب 50% بينما تقدر مساحة الأراضي التابعة للدولة أو ما يطلق عليها الأراضي المخزنية ب 41% ( وفي مقدمتها الأراضي التابعة للمياه، والغابات) في حين نسبة الأراضي الملكية 09% فقط

ملاحظة

إن نوعية هذا العقار بالجماعة غير مساعد على إقلاع تنموي حقيقي..

البنية الجغرافية للمنطقة

يطغى على المنطقة، وبشكل عام الطابع الجبلي ويحتل هذا المجال نسبة 76.46 % من مساحة المنطقة أما الهضاب فتغطي مساحة 20.91% أما التلال 2.45 %

مما يعني أن 99.82% هي عبارة عن جبال وهضاب وتلال مما يجعلها منطقة جبلية بامتياز ويسري عليها ما يسري على المناطق الجبلية الأخرى بالمغرب

والباقي من هذه الأراضي فهي عبارة عن سهول ضيفة، وصغيرة تتخلل هذه المناطق الجبلية كسهول تافراطا..

ونسجل كذلك أن:

76.64% من الأراضي ترتفع عن سطح البحر ما بين 1200متر و 1400 متر

و 20.90% من هذه الأراضي أيضا ترتفع عن سطح البحر ب 1000متر

و 2.45% المتبقية من هذه الأراضي ترتفع عن سطح البحر ما بين 800 متر و 900متر.

ملاحظة

لا تستفيد الجماعة من الدعم والمساعدات الخاصة بالمناطق الجبلية أسوة بغيرها من المناطق الجبلية بالمغرب التي تغدق عليها الحكومات المتعاقبة الدعم و المساعدة..

أهم الجبال بسيدي لحسن نجد

جبل لمقام /جبل عوام/ جبل الزبدة / جبل كرن غزال /جبل وروش/ جبل الأكحل..

ثم هضاب النجود العليا..

جبل لمقام ^

جبل لكحل ^

أشهر الأودية بالجماعة

تخترق الجماعة أودية وشعاب كثيرة أهمها و أشهرها:

واد المعدن ويصب بواد زا أسفل السد المشيد على تراب الجماعة مباشرة..

ملاحظة

توجد على ضفاف هذا الوادي مجموعة من الآبار التي خلفها استغلال المنجم المعدني في بداية القرن الماضي بالقرب من (عين حداد). وعندما كنت مستشارا جماعيا طرحت فكرة استغلال هذه الآبار التي تتوفر على مياه كبيرة جدا لاستعمالها في سقي ضفاف الوادي في إطار شراكة مع الفلاحة وذلك بضخ الماء في صهريج كبير ينجز على أرض تابعة للجماعة أو في مكان السوق القديم وتوزيعه على سكان المنطقة وبالتالي سقي أراضي واسعة . وهو ملتمس للمجلس الحالي لتفعيل الفكرة و بالخصوص أن رئيس المجلس ينتمي لهذه المنطقة..

واد بزوز ويصب بسهل تافراطا..

واد ويزغت ويصب هو الآخر بسهل تافراطا..

وكانت هذه الوديان إلى عهد قريب تجري بالمياه..

نوع التربة

أما التربة فهي إما حمري، أو حرش.

الغطاء الغابوي

تكسو المنطقة مساحة غابوية، شاسعة. وتشكل ثروة مهمة.وفي مقدمتها نبتة أزير التي لا يتم استغلالها بشكل عقلاني يدر ربحا على موارد الجماعة..ويساهم هذا المورد في تنمية المنطقة بشكل أكبر ..وأكبر..إذا حسنت النيات محليا ووطنيا وجهويا..منتخبون و سلطة محلية واقليمية أو وطنية..

وقد عرف هذا الغطاء الغابوي تراجعاً و تدهوراً كبيراً، وخطيراً لعدة أسباب طبيعية (. … )وبشرية (… ) أثر سلباً، وبشكل مباشر على العديد من الكائنات الحيوانية والنباتية..والمجاري المائية..

وتغطي أشجار الصنوبر مساحة تقدر ب 2173هكتاراً.

أما شجر البلوط الأخضر يغطي مساحة 1859هكتاراً.

أما شجر العرعار يشغل مساحة تقدر ب 32198 هكتاراً.

اما الحلفاء تغطي مساحة تقدر ب 28000 هكتاراً.

ثم هناك نبتة أزير والتي تنتسر على مساحة تقدر ب 50 ألف هكتار والشيح، والسدرة..و..

مناخ المنطقة

تتميز المنطقة بمناخ قاري وجاف: حار صيفاً، وبارد شتاءً. حيث تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة صيفاً. ودرجة البرودة 0 (صفر ) شتاءً.

أما التساقطات المطرية تتراوح ما بين 150 و 200 ملمتر سنوياً..

أما نوع الرياح التي تعرفها المنطقة فهي في الغالب رياح غربية، وأحيانا تكون شرقية.

ومعدل سرعتها يصل إلى 40 كلم في الساعة.

المنابع المائة بالجماعة

وتتوفر الجماعة على العديد من العيون و المنابع المائية أغلبها تنبع من الجبال المحادثة لها. وتتوفر كذلك على العديد من الوديان، وفي مقدمتها واد زا أو ما يعرف بالواد (الحي). إلى جانب ذلك تتوفر المنطقة على العديد من الآبار .

أما المياه الجوفية أو ما يطلق عليه الفرشة المائية فإنها ضعيفة جدا لأن المنطقة شيستية إلا أننا نجد أن هذه الفرشة لا بأس بها – وبالخصوص- في المنطقة الحدودية مع جماعة سيدي علي بلقاسم. والتي تتوفر على فرشة مائية عمقها ما بين 150 متر و200 متر. و بالضبط عند النقطة المعروفة بعين عربية أو (شعبة عربية)..

النشاط الاقتصادي السكان

قبل اِنطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005 كانت الجماعة تُصنف ضمن الجماعات المغربية الفقيرة حيث كانت نسبة الفقر تصل إلى 40.75%. وكانت نسبة الأمية بها للمتراوحين أعمارهم ما بين 15سنة و45 سنة تقدر ب 46.48%.وقد أسست انذاك جمعية دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي بالجماعة وقمت بتوفير مجموعة من الأطر مقدمي خدمة في مجال التعليم وبالخصوص للسكان البعيدين عن المدارس ..حيث كانت توفر العائلة سكنا ونقوم بتوفير الإطار و والإشراف والتتبع لقطاع التعليم . واعطت المبادرة نتائج محمودة..وتقلصت نسبة الأمية في صفوف الأطفال البالغين سن التمدرس . والحمد لله جل الأطر التي اشتغلت في هذه المبادرة تم توظيفها ..

أغلب سكان المنطقة يعتمدون على الزراعة والرعي وتربية الماشية وهي فلاحة معاشية فقط.

وتقدر مساحة الأراضي السقوية ب 124 هكتار. وتسقى من:

الآبار والعيون، والوديان.

في حين أن الأراضي البورية تقدر ب 1364هكتار.

وتشكل الفلاحة العمود الفقري للحركة الإنتاجية بالجماعة. وتعتمد على الطرق التقليدية، والتساقطات المطرية غير المنتظمة. وهي فلاحة تعاني من الكثير من المشاكل. وفي مقدمتها الجفاف و وعورة الأرض، وضعف التربة.

وتتوفر الجماعة على قطاع مهم من الماشية؛ ذات الجودة العالية

الماعز أزيد من 31500 رأس لِ 2127 مربي.

الغنم أزيد من 27000 رأس لِ2102 مربي.

الأبقار 364 لِ 180 مربي

الدواجن 12000 لِ2127

أزيد من1000خلية نحل يقوم بتربيتها أزيد من 34مربي.

مما يعني أن 60% من السكان مورد عيشهم الفلاحة و 2% التجارة و30%خارج الوطن و1% الوظيفة العمومية و7% عاطلون عن العمل ..

أما التجارة فإنها تعرف ركودا جراء عدة عوامل أهمها ظهور أسواق مجاورة منافسة لها مما يجعلها تستقطب التجار إليها..

الثروات الطبيعية ، والمعدنية

تزخر المنطقة بثرورات طبيعية مهمة:

منها النباتية والاعشاب العطرية وفي مقدمتها نبتة أزير و(الشيح).وفليو..و العديد من الاعشاب الأخرى كمريوت ويطلق عليها (المريمية) وغيره كثير ..

وكانت نساء المنطقة تستعمل الكثير من الأعشاب في حياتها اليومية كالتنظيف و التزيين وتنسيم الطعام والسمن وصباغة الجلود، والملابس .و..و..

ونجد نبتة الحلفاء وهي مادة خام للعديد من المنتوجات الصناعية..

وشجرالعرعار الذي كان يصنع منه إلى عهد قريب مادة (القطران).

أما باطن الأرض يحبل بثروات معدنية كالنحاس، والحديد، والزنك، والرخام، و الباريتين..

المجتمع المدني

وتعرف الجماعة أزيد من 7 تعاونيات في تربية النحل والماشية واستغلال نبتة الأعشاب والنباتات العطرية وفي مقدمتها نبتة أزير منها مثلا:

تعاونية الحرية /تعاونية تاممت/ تعاونية بوحريز /تعاونية لمقام /تعاونية بني وجكل/ تعاونية نماء/تعاونية لغراس…و..و..

إلى جانب التعاونيات هناك مجموعة من الجمعيات التنموية والثقافية والتضامنية والخيرية والرياضية والاجتماعية منها على سبيل المثال فقط

جمعية سيدي لحسن للتنمية والثقافة

جمعية إضرضار للتنمية والتعاون

جمعية ترسال نتمورث

جمعية الفرح للماء الصالح للشرب

جمعية لمقام للتنمية والثقافة والمحافظة على البيئة

جمعية اشويحية للماء الصالح للشرب

جمعية اِنبكي للماء الصالح للشرب

جمعية لغراس

جمعية شفاء.

جمعية الكنز للفلاحة واستغلال المياه

جمعية بني وجكل للتنمية الغابوية و المحافظة على البيئة

جمعية لعثامنة للتنمية الغابوية و المحافظة على البيئة

جمعية لغراس لاستغلال المياه

جمعية احموين

جمعية ارمضانن..

شبكات جمعيات سيدي لحسن ( لم يكتب لهذه الجمعية الولادة فمجرد تأسيسها و تشكيل المكتب عملت السلطات المحلية على محاربتها، وعدم إعطائها الوصل القانوني بل ضغطت على مجموعة من أفرد المكتب على تقديم استقالاتهم مباشرة بعد التأسيس)…

المتوفر لدى الجماعة..وما تفتقر إليه

تتوفر الجماعة على ما يلي :

صيدلية..وأبعد نقطة عنها 50 كلم (بني وجكل ).إعدادية بداخلية/ مركز صحي/ قاعة للولادة/ طبيب/ قيادة/ نادي نسوي/..سد مشيد على ترابها ولا تستفيد منه شيئا..

والجماعة لا تتوفر على:

تجزئات/ مستوصفات قروية/ دار الطالب و الطالبة / دار الشباب /مطرح للنفايات/ أندية رياضية/ مصالح خارجية/ تكوين مهني / روض الأطفال/ مؤسسات حرة/ طب خاص /مخزن الأدوية / سيارة أجرة/ حافلة / شبكة التطهير/ فنادق/ دور الكراء/حدائق عمومية / منتجعات سياحية/ مسابح/طرق معبدة تربط بين الدواوير..فالطريق المعبدة الوحيدة الموجودة بالجماعة فهي وطنية تربط بين العديد من الأقاليم (إقليم تاوريرت. إقليم جرادة. إقليم فكيك بوعرفة) وهناك طريق يدخل ضمن انجاز السد و ربطه بالشبكة الطرقية الوطنية..(طريق يدخل ضمن تشييد السد).

المجال الثقافي والثراث المحلي للجماعة

تعرف الجماعة مجالا ثقافيا متنوعا

وأصيلا ويعد ثراتا محليا للمنطقة إذ بواسطته تعبر الجماعة عن أفراحها في كل المناسبات المختلفة وهي عبارة عن أهازيج، وأشعار باللغة الأمازيغية خاصة ترافقها رقصات تميزها عن مناطق أخرى وفي هذا الإطار تعرف قبيلة بني وجكل شعرا بدويا متميزا يتنافس فيه الشعراء بأناشيدهم المعبرة عن واقعهم وهمومهم اليومية

الفروسية

وللمنطقة إرث ثقافي شعبي مع الأسف لم يواصل الخلف أخذه عن سلفه و لم تتم إشاعته ليستمر توجهه بين سكان اهل البلد والحكايات الشعبية(حمو الحرامي/ ننا عزا..) والألغاز والأحاجي (كانت مساهمة في إثارة الذكاء عند الأفراد و بالخصوص الأطفال ) والتقاليد والعادات في المناسبات وفي كل شيء حتى في أنواع مختلفة من الالعاب وفي مقدمتها كرة العصي..خانوسة/ عمود الليل تفوع العال/ …

وكانت تقوم دواوير المنطقة في إطار جماعات بمواسم سنوية تقليدية بسيدي علي بن سامح خلال نهاية كل فصل صيف وبداية فصل الخريف وما يصاحبها من عادات وتقاليد تدخل ضمن التراث الشعبي المحلي

وتعرف منطقة سيدي لحسن العديد من المآثر التاريخية الموجودة بلمقام وبسيدي إسماعيل الوالي وهو محج ومزار ديني أيضا وقبلة للعديد من الزوار .

و أنجبت المنطقة عدة كتاب ومؤلفين باللغة العربية والفرنسية وفي مجالات مختلفة: الشعر والزجل لأحمد السامحي .الكتابة السردية والشعرية الأستاذ بلقاسم سداين في كتابه صرح الإقصاء. والسيرة الذاتية لـ إسعلي أعراب في كتابه الفرنسي (تل الورقة) والسيرة الذاتية الأخرى للكاتب محمد السهلي بالفرنسة (شقائق النعمان) وفي كتابة السيرة نجد كذلك رابح قاسم في مؤلفه (صدى السنين في جزأين: لعبة الحظ وفرسان الأنفاق ) والكاتب الخضير قدوري في مجال الرواية (دموع الحرمان ) وسيرة ذاتية (الأرواح الهائمة ). والمختار بالقاضي في الشعر وعبد الرزاق ورقية باحث ودارس له العديد من الأعمال الفكرية..وبالمنطقة عدة أطر، وحاملي شهادات عليا وفي عدة اختصاصات..

والمنطقة تزخر بالعديد من الفنانين الكبار في مجال الشعر البدوي. وهو شعر و فن يحتاج إلى التفاتة كبرى، وعناية فائقة. لأنه ينطلق من الحياة العادية للسكان ويصورها تصويرا دقيقا. والشعر البدوي يعد اللسان الحقيقي للحياة البدوية الخالص في أفكاره، ومعانيه ومواضيعه. وتعرف منطقة بني وجكل العديد من هؤلاء الشعراء الموهوبين العصاميين الكبار. فمع الأسف بموتهم يموت فنهم ويندثر إلى الأبد لأن من يحمي فنهم غائب عنهم ومنهم على سبيل الذكر فقط لا الحصر: أمحمد الوجكلي،وأحمد الوجكلي، والشيخ حمو، وغيرهم كثير. والشعر البدوي: هو محط اهتمام من قبل المهتمين، والدارسين في العصر الحالي: إن على المستوى العربي أوالدولي لأن هذا الإبداع يعد الروح النابض للمجتمعات. ولسان ناطق بهمومهم، ومصور حقيقي لمعاناتهم، ومدافع عن مستقبلهم..وكاشف لأسرارهم…

ملحوظة:هذا الإنجاز قمت به عندما كنت عضوا بالمجلس الجماعي رفقة المصلحة التقنية