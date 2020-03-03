الشاب الفنان بدر بيدبيد يسلط الضوء على جديد اعماله

فاس :عبد العزيز لفلاحي

قدم الفنان الشاب بدر بدبيد نهاية الأسبوع الماضي خلال لقاء صحفي بإحدى مؤسسات التعليم العالي بمدينة فاس ,جديد أعماله الفنية وهي أغنية » ليك انتيا » ودلك بحضور الفريق الذي شارك في تصوير فيديو كليب لهده الأغنية .وتطرق الفنان بدر خلال هدا اللقاء بأنه يحاول من خلال جديد أغنيته أن يضفي عليها طعما ودوقا خاص خاصة على مستوى مضمون وطريقة تصويرها وبعيدا عن كل تقليد .وأوضح بدر الذي يجمع بين الدراسة والفن بان هدا العمل الفني ثمرة مجهودات ذاتية لكل الفريق الذي ساهم في إخراجه إلى حيز الوجود.

وأشار الفنان الصاعد بدر الى ان بداية مشواره الفني كانت مند 2013 مع مجموعة من الفرق الى غاية 2015 وبعد دلك أسس فرقته الخاصة ويفضل بدر ان الدعاية واشهار اعماله يتم بواسطة قنوات اليوتوب’ موضحا ان مساره الفني لم يخلو من بعض العوائق ولكن بفضل عزيمته ووقوف والديه واصدقائه الى جانبه تمكن من تجاوزها متمنيا ان اول عمل خاص به و الدي تم تصوير بطريقة الفيديو كليب باحدى الفنادق الكبرى بمدينة افران ان ينال اعجاب الجمهور .