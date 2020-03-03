مجلس جهة الشرق يصادق على إحداث 5 مستشفيات وإقرار مناصب الشغل

صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، يوم الاثنين 2 مارس الجاري، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس، التي ترأسها السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس، وحضرها السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ورؤساء المصالح اللاممركزة، بالاجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الاعمال (18 نقطة)، والتي تهم إنشاء 5 مستشفيات على مستوى تراب الجهة، وإحداث مشاريع إستثمارية تروم توفير مناصب الشغل للعاطلين عن العمل، فضلا عن التقليص من الفوارق المجالية، وربط الجماعات القروية بالماء والكهرباء، والمصادقة على برمجة فائض المجلس.

وقال السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن الدورة ناقشت مجموعة من النقط المهمة، حيث تم المصادقة بالاجماع على جيع النقط المدرجة في جدول الاعمال، والتي تهم إنشاء 5 مستشفيات على مستوى تراب الجهة بشراكة مع وزارة الصحة.

وأشار السيد عبد بعوي، إنه في إطار تعزيز العرض الصحي، تم رفع توصيات من مجلس الجهة إلى وزارة الصحة، من أجل توفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بهذه المستشفيات، بغية إستفاددة المواطنين من الخدمات الصحية.

ولفت السيد رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن أعضاء المجلس طالبوا خلال أشغال الدورة، بالتعجيل بفتح أبواب كل من المستشفى الاقليمي بالدريوش ومدينة زايو، وذلك لاستفادة المواطنين من الخدمات الصحية، مبرزا أن هذا مطلب ساكنة إقليمي الناظور والدريوش.

وأكد السيد عبد النبي بعوي، على أن الدورة صادقت على مشروع اتفاقيتين ترومان توفير مناصب الشغل، وإحداث مشاريع تساهم في توفير أزيد من 1300 منصب شغل، في كل مدينة وجدة وتاوريرت.

وتضمن جدول أعمال الدورة، الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تمويل وإنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي للفترة 2023-2020 ، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تهم إنجاز مشروع كهربة 44 دوارا ب 24 جماعة ترابية بجهة الشرق.

هذا، فضلا عن الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تمويل وإنجاز “مدينة المهن والكفاءات” بجهة الشرق، بالاضافة إلى المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تروم هيكلة العرض الترابي لجهة الشرق وتحسين جاذبيتها وتعزيز الفرص الاستثمارية بها، وكذا والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جهة الشرق وجمعية اصدقاء مصلحة جراحة المسالك البولية.

وكما صادق أعضاء المجلس، على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب من أجل دعم الاستثمار والنهوض بالوضعية الاقتصادية لجهة الشرق، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بتوطين شركة saccom capital group بوجدة شور.

وعرفت الدورة، المصادقة، على مشاريع اتفاقيات الشراكة الرامية الى إحداث وحدة لعصر الزيتون ووحدة للتلفيف والتبريد وإنجاز مجموعة من الأسواق الأسبوعية بمدينة الناظور، وتنفيذ مشروع خريطة القابلية للتعمير باقليم بركان، و المصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلق باقتناء الوعاء العقاري وبناء وتجهيز المستشفى الاقليمي الجديد باقليم بركان، وإحداث مستشفى اقليمي بفجيج في إطار إتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وولاية جهة الشرق ووزارة الصحة.

وإنكب أعضاء مجلس جهة الشرق خلال أشغال الدورة، على الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من اجل بناء المركز الاستشفائي الاقليمي لتاوريرت، ومشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة، ولاية جهة الشرق وجهة الشرق بشأن بناء المركز الاستشفائي الجديد بوجدة، بالاضافة برمجة فائض المجلس والمصادقة عليه.