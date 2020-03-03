عاصمة الشموع سلا تختتم دورة تكوينية في مجال المسرح

منصف الإدريسي الخمليشي

نظمت جمعية الخيال للتنمية المسرحية و السينمائية, خلال الأسبوع المنصرم, بدعم من جماعة سلا, دورة تكوينية في مجال المسرح التي شملت عدة ورشات و تمارين, التي استفاد منها مجموعة من منخرطي الجمعية, فنانون شباب, تحت تأطير الأستاذ و المخرج المسرحي سعيد الخالفي .

جمعية الخيال للتنمية المسرحية و السينمائية و هي جمعية مغريبية يقع مقرها بمدينة سلا هدفها الأول و الأخير تكوين شباب ذكورا و إناثا في مجالات فنية, و الذي يميز هذه الجمعية هو التنظيم المحكم و الدروس النظرية و التطبيقية, دروس يستشعرها الشباب و لو في حياتهم العامة, الفن الرابع المسرح سيد الفنون, و الخيال مبدأ من مبادئ ستانسلافسكي الفنية الذي يتخذه معظم الفنانين بالعالم مذهبا لهم, و يسيرون على خطاه, فمن مكونات الممثل و مرورا إلى مكونات المسرح, تفاعل شباب الجمعية مع أسئلة الأستاذ و المؤطر لهذه الدورة, مرورا إلى الذكاء الكلامي الذي يعتبر أحد ركائز الفنان المسرحي, و الانسان بصفة عامة, يجب أن يكون ذكاء كلامي لاستمرار عملية إنتاج الأفكار.

في اليوم الثاني لهذا اللقاء التكويني, كان التركيز في صبيحة هذه الورشة التعليمية الفنية على تنمية قدرات الفنان في التعبير الجسدي و التعبير الصوتي, الذي أظهر من خلاله أعضاء الجمعية الذين سيحملون مشعل الفن في وطننا العزيز, على رغبتهم الجامحة إلى العطاء و الابداع, و الارتجال المحترف كان ختاما لهذه الدورة التكوينية التي كانت في الهواء الطلق بغابة معمورة, المخيم الوطني عبد الكريم فلوس, الكشفية الحسنية, عبر الرئيس المؤسس لجمعية الخيال للتنمية المسرحية و السينمائية على سعادته الفائقة وراء هذا التنظيم الفني و اللمة الشبابية التي خرج منها الشباب كلهم عزيمة و سعادة من أجل بذل مجهود أكثر لتطوير مهاراتهم و ملكاتهم الابداعية