جهة فاس مكناس و طنجة تطوان الحسيمة تنتخبان سيدتان في رئاسة الجهة للممونين

بقلم: عبدالقادر العفسي

افتتحت، أشغال المؤتمر التأسيسي لجهة فاس مكناس « للجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين و تنظيم الحفلات و التظاهرات » و ذالك يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 بمجمع الصناعة التقليدية البطحاء فاس تحت شعار « الجهوية المتقدمة جوهر المشروع الجديد لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله » بمشاركة مؤتمرين الجهة و ضيوف ممثلين للغرفة و السلطة المحلية .

استهل المؤتمر انطلاقه بآت بيات من الذكر الحكيم و النشيد الوطني ، و تحدثت السيدة « الباتول السواط » الرئيسة الوطنية للجمعية في مداخلتها بعنوان « مفهوم الجهوية المتقدمة و تفعيل الإدارة اللامركزية » ، معتبرة أنه في ظل التحديات التي يعاني منها المغرب يتطلب تكاثف الجهود لتنزيل القوانين و الإسراع في مواكبة التطلعات التي تسعى إليها الجهات العليا لصاحب الجلالة منطلقة أن حرص الجمعية تستجيب لهذه التطلعات و الطموحات ببلورة الأفكار و الرؤى و بالتالي المساهمة في التقنين عبر الاستفادة من دعم البنوك و الاقتراض كما دعا لها جلالة الملك في خطابه الأخير من تحقيق التنمية المستدامة و الحد من الهشاشة و العشوائية إلى غير ذالك ، كما تناولت قضايا متعددة في مايخص الجهوية و أفاقها و بأنها مقدمة حقيقية لاستكمال دولة المؤسسات، كما أكدت على الإسراع من الاستفادة من القروض الصغرى و ما توفره بطاقة « المقاول الذاتي » ، و مسلطة الضوء في ذات الشأن على التمسك بالقرارات الوطنية التي تطمح لها قيادة البلاد لتكون دعوة للبناء و العمل الجاد ، كما ركزت في مداخلتها على « التسعيرة » بالنسبة لقطاع تموين و تنظيم الحفلات و التظاهرات بالمغرب حيث عبرت عن فراغ القوانين في المجال و دعت إلى تشكيل ميثاق شرف بين المدن و الأقاليم لتشمل الاستفادة كل ممتهني هذا القطاع و الانتقال إلى « محطة العبور لبناء قطاعات مؤسساتية … كما دعت إلى تبني رؤية مشتركة بين كل الفاعلين في هذا القطاع من أجل السير الى الأمام و التقدم .

و ألقى السيد « عبدالرزاق الخروطي » الكاتب العام للجمعية القانون الأساسي و المصادقة عليه من طرف المؤتمرين تم انتخاب المكتب المسير الذي أتى على الشكل التالي : الرئيسة الجهوية : لمياء السويطي(مكناس)، نائبه الأول:رشيد البوبوسفي (فاس)، نائبه الثاني :لحسن قرموش(أكوراي)، الكاتب العام:يونس البحاير(تازة)، نائبه: بن الراضي محمد(الحاجب)، نائبه الثاني:كمال بركة(مكناس)، أمين المال:هشام المطاغري(فاس)، نائبه الأول:خالد دندان(افران)، نائبه الثاني:اسماعيل بكوري(تاونات)، المستشارون: جمال الونسعيدي(فاس)، رضوان لشهب(فاس)، كمال قيصل(فاس)، دليلة بوطبيب (تازة)، محمد النية(فاس) ، مبسوط سعيد(فاس).

و انطلقت أشغال المؤتمر الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة في دينامية تعرفها « الجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين و تنظيم الحفلات و التظاهرات » بمدينة « شفشاون » يوم 27 فبراير 2020 بدار الشباب تحت شعار » الجهوية المتقدمة مدخل أساسي لبناء دولة المؤسسات » بحضور مؤتمرين من مختلف أقاليم الجهة و ضيوف مدنين و فاعلين بالمنطقة .

و على وقع المؤتمر انطلقت فاعلياته بآيات بينات من الدكر الحكيم تم النشيد الوطني و عرض قدمته السيدة » الباتول السواط » الرئيسة الوطنية بعنوان « الجهوية المتقدمة من أجل بناء دولة المؤسسات » مؤكدة على صلة الوصل بين العمل المدني و سن التشريعات كاشفة على أن الخطوات التي تنهجها الجهات العليا هي صلة الوصل مع التقدم و ما مشروع الجهوية المتقدمة مقدمة أساسية للسفر إلى المستقبل، مؤكدة أن الأنشطة الاقتصادية خاصة غير المقننة يجب تطوير قدراتها البشرية و تقديم خدمات استشارية لها من طرف الدولة لتحسين الأداء الإنمائي و الاجتماعي في المملكة .

و على وقع الأسئلة المقدمة للرئيسة الوطنية و استفادة بعض التنظيمات من الريع أجابت السيدة »الباتول السواط » أن هنالك جمعيات مهنية تقود على عاتقها منهج تحريض يجرم نظام « المقاول الذاتي » و التعاونيات » و اعتبرت هذه التصريحات تخلفا و نتائج متوقعة من الساهرين على الريوع في بعض مؤسسات الدولة و هي ردود تنتهي بنفس السياق التي بدأت بها ، و استحضرت الخطاب الملكي الموجه إلى الامة الذي دعا فيها جلالته الأحزاب السياسية و المجتمع المدني إلى التكوين و التأطير عبر تكريسها في الوقائع بدل لغة الطواحن …و في ذات السياق أن « الجمعية الوطنية لمهنيي قطاع تموين و تنظيم الحفلات و التظاهرات » ترحب بكل شغيلة القطاع للعمل و الانخراط في التنظيم ثم تأطيرهم و تكوينهم و المساهمة في التقنين عبر الاستفادة من الاوراش المفتوحة لتسهيل الاندماع وفق القانون تطلعا للحياة الكريمة …

و بعد تلاوة القانون الأساسي و المصادقة عليه تم انتخاب المكتب الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة في جلسة مفتوحة و جائت التشكيلة كالتالي : الرئيسة الجهوية :حورية بوشفراتي(شفشاون)،نائبه الأول: محمد الحمياني’القصر الكبير)،نائبه الثاني:عبدالرحمان الجباري(العرائش)، الكاتبة العامة:لطيفة درويش(وزان)،نائبه الأول:محمد شكنان(شفشاون)،نائبه الثاني: عبدالحي غرني(طنجة)،أمين المال:عبدالعظيم الشلي(أصيلة)،نائبة الأول: مصطفى مقنين( شفشاون)، نائبه الثاني:بوشعيب بن مغار(تطوان)، مستشارون: حسن آيت شتوي (تطوان) ، سعيد مامو( شفشاون)، محمد الجبيلي(طنجة)،سعيد الكرشاوي(وزان).