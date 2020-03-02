المولودية الوجدية – الدفاع الحسني الجديدي: 1-1 تعادل بطعم الهزيمة…

عبدالقادر البدوي

فشل فريق المولودية الوجدية في تحقيق نتيجة ايجابية بعقر داره و امام جمهوره، ضد منافس منظم ومشاكس اسمه الدفاع الحسني الجديدي ، و اكتفى بالتعادل الايجابي هدف لمثله، خلال اللقاء الدي احتضنه المركب الشرفي بوجدة مساء السبت، لحساب الجولة الثامنة عشر من منافسات البطولة الوطنية.

هدا ولم يستغل الفريق الوجدي النقص العددي للفريق الزائر بعدما اشهر الحكم بلبصير الورقة الحمراء في وجه المدافع ايوب بن شاوي في العشر دقائق الاولى بسبب تدخل عنيف ضد اللاعب الوجدي صبير الغنجاوي.

و تميزت اطوار الشوط الاول بالتنافس القوي خصوصا على مستوى وسط الميدان ، و بالتدخلات العنيفة بين اللاعبين،، وكاد اللاعب امعنان في الدقيقة 25 من مباغتة الحارس الوجدي مفتاح بعدما تلقى كرة جميلة من رجل اللاعب ياسين الدهبي ، ورد فعل سريع للفريق المحلي بواسطة الهداف اسماعيل خافي الدي اتيحت له فرصة ثمينة ، هذا الاخير ارسل قذيفه على بعد 20 متر مرت محايدة للمرمى ، بل و شكلت خطورة كبيرة على الحارس اليوسفي، وامام الضغط على حامل الكرة، لم يتمكن فريق المولودية من الانتفاضة فأصبح عرضة للأخطاء والمراوغات المجانية الشيء الذي اربك كل الاوراق وزعزع كل خطوطه، ومع مرور الوقت تبين بالملموس ان عناصر المولودية وجدت صعوبة كبيرة في اختراق الجدار الاول والثاني للدفاع الحسني الجديدي وكانت جل المحاولات تتكسر على مشارف العمليات، وكان المستوى التقني – في المجمل – يميل في بعض الاحيان الى الرتابة ، بسبب الحيطة والتردد الدي ميز جل اطوار الجولة الاولى….

و خلال الجولة الثانية كان كل طرف يود مباغتة الطرف الاخر، مع افضلية للفريق الوجدي ، بعدما ناورت عناصره في كل الاتجاهات وشنت هجومات متتالية كانت تنطلق من خط الوسط ، الا ان التسرع وعدم التركيز حال دون تحقيق الهدف، وكانت اولى المحاولات للمولودية بواسطة اسماعيل خافي الدي سدد بقوة والحارس محمد اليوسفي يستنجد بكل قواه ويتصدى ببراعة لهده المحاولة ، بعد دلك وعلى اثر ضربة خطا مجانبة في الدقيقة 60 كاد المهدي النغمي من احراز هدف السبق الا ان الحارس اليوسفي كان في المكان المناسب ، لترجع مرة اخرى في رجل خافي الدي اخفق في وضع الكرة في الشباك امام بديهية الحارس الجديدي الدي انقد مرماه من هدف محقق، و على اثر هجوم منسق بواسطة ياسين الدهبي يتمكن شعيب المفتول من هزم الحارس مهدي مفتاح بهدف ولا اروع على بعد حوالي 25 مترا مسكنا الكرة في الزاوية 90..بعد هدا الهدف حاولت العناصر الزائرة من اغلاق كل المنافذ واحكام السيطرة على الدفاع و وسط الميدان مع القيام بمرتدات خطيرة من حين الى اخر، فيما انتفضت العناصر المحلية خاصة بعدما زج المدرب بن شيخة باخر اوراقه ، ليستمر المد الهجومي للوجديين ، وكاد مهدي نغمي تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 69 برأسية مرت مجانبة للمرمى ، الهجومات المسترسلة للوجديين اثمرت هدف التعادل في الدقيقة 75 كان وراءه المهاجم البديل اميكا، وفي الانفاس الاخيرة من المقابلة أتيحت فرصة العمر للوجديين لم تستغل بالشكل المطلوب لينتهي اللقاء المثير بين المدربين الجزائريين بلا غالب ولا مغلوب