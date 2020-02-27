ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: رائد المختصين في دراسة الساحل البحري، رولان باسكوف (1933-2005) الحلقة 25

بدر المقري

ولد (رولان باسكوف) بمدينة وجدة، يوم الجمعة 20 أكتوبر 1933، وتوفي بمدينة (ليون) الفرنسية، يوم الأربعاء 14 شتنبر 2005. ويمكن الاقتناع بأن أخلاقيات الذاكرة الجماعية، توثيقا وتعريفا وحفظا، تكون حاملة لمزايا خاصة، في حالة الأستاذ (رولان باسكوف).

فالرجل لم يكن مجرد جغرافي فقط، بل كان كذلك من أكبر المختصين بدراسة الساحل البحري، دراسة جيو-مورفولوجية وبيئية. وقد أهله مساره الأكاديمي والمهني والعلمي المتميز ليكون في طليعة الباحثين المختصين بدراسة ظاهرة التسونامي.

ويمكن اختصار مسار (رولان باسكوف)، الأكاديمي والمهني والعلمي، في المحطات الآتية:

– شهادة التبريز في الجغرافيا بفرنسا، سنة 1957.

– التدريس في جامعة (سانتياغو)، عاصمة الشيلي (1962-1969).

– مناقشة أطروحة دكتوراه الدولة في جامعة (بوردو) الفرنسية، سنة 1969.

– التدريس في جامعة تونس العاصمة (1971-1985).

– رئاسة لجنة البيئة الساحلية، في الاتحاد الدولي للجغرافيين (1984-1992).

– القيام ببعثات علمية ميدانية في الولايات المتحدة الأمريكية (1970-1974-1976- 1988).

– التدريس في جامعة (ليون) الفرنسية (1985-1999).

– عضوية المجلس العلمي لمرصد الساحل بفرنسا، سنة 1994.

– عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي للمحافظة على الساحل.

– تأسيس الفرع الفرنسي للاتحاد الأوربي للمحافظة على الساحل، سنة 1994.

– تأسيس المركز المتوسطي للاتحاد الأوربي للمحافظة على الساحل ببرشلونة، سنة 2003.

– اتخذته اليونسكو مستشارا في قضايا الساحل البحري، وساهم في إعداد برنامج المحافظة على المدن الصغرى في الساحل المتوسطي.

– أحصيت له ما يقارب 16 كتابا، صدر له ما بين 1970 و 2007.

ترى، أليس من حق مدينة وجدة أن تبر بأحد أبنائها، الذين رفعوا شأنها علميا، في مختلف أصقاع العالم؟