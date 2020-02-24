استفادة 200 أسرة بالمناطق الجبلية من الافرنة المتعددة الاستعمالات

– افران- وجدة سيتي- عبد العزيز لفلاحي

قامت السلطات الاقليمية والمحلية باقليم بافران ’ يوم السبت الماضي بالانتقال الى مجموعة الى المناطق التابعة للجماعة الترابية سيدي المخفي بعملية توزيع افرنة متعددة الاستعمالات تستعمل للتدفئة والطهي لفائدة 200 اسرة تنتمي للماطق التالية:

(هرايو، أغبالو اوسنان، أدمر أيزم المرابطين القبات، تاسماكت، وتيفراتين) وايت واحي الأحرار

وتهدف هذه المبادرة التي تندرج في إطار الشراكة مع المجلس الجهوي لجهة فاس مكناس، إلى دعم الساكنة ومساعدتها على مواجهة موجة البرد و الصقيع التي تعرفها المناطق الجبلية والتخفيف من معانتها خلال الفترة التي تتميز بانخفاض حاد في درجة الحرارة كما ترمي هده البادرة الى التقليص من الاستغلال المفرط الموارد الغابوية.