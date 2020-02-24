المجلس الجهوي للموثقين بوجدة : بـــــــلاغ للرأي العام

بـــــــلاغ للرأي العام

على إثر نشر تقرير مجلس المنافسة المتعلق برأيه حول تحديد أتعاب الموثقين في الجريدة الرسمية عدد 6856 الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2020و بناءا على اجتماع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب المنعقد بتاريخ 21 فبراير 2020 ،عقد المجلس الجهوي للموثقين بوجدة يومه الاثنين 24 فبراير 2020 اجتماعا خلص فيه الى ما يلي:

تأييد كل القرارات الصادرة عن المجلس الوطني للموثقين بالمغرب بتاريخ 21 فبراير 2020 بدون قيد أو شرط.

تثمين البلاغ الصادر عن المجلس الوطني للموثقين بالمغرب في هذا الشأن.

استنكاره الشديد لاعتبار، مجلس المنافسة، أتعاب الموثقين سلعة تخضع لقوانين السوق ( العرض و الطلب).

رفضه تسقيف أتعاب الموثق بشكل سيجعل المرسوم مفرغا من محتواه وسيولد ميتا، على اعتبار أن إبقاء لفظ « للموثق الحق في اتعاب لا تتجاوز التعريفة الملحقة بهذا المرسوم » من شأنه اذكاء منافسة غير مشروعة وغير شريفة بين الموثقين، وإفراغا لمنطوق المادة 15 من القانون 32.09، التي تقول أن للموثق الحق في أتعاب يحدد مبلغها وطريقة استيفائها بنص تنظيمي، مما سوف يجعل كل موثق يبخس أتعاب تحرير العقود غير مخالف للمرسوم، وبالتالي قتل المهنة بحجة حرية التنافس والمنافسة بين الموثقين،

رفض الاعتماد المغلوط للقانون المقارن وكذا ربط مهنة التوثيق بالحقبة الاستعمارية.

الرفض الشديد لتسقيف أتعاب الموثق، وما الى غير ذلك من مجموع المغالطات الواردة في هذا التقرير.

وعليه:

فان المجلس الجهوي للموثقين بوجدة يتبنى الخطوة التي أقرها المجلس الوطني في اجتماعه المؤرخ أعلاه ويدعوا كافة موثقات وموثقي الجهة الشرقية الى شن اضراب عام يومي الخميس والجمعة 27و 28 فبراير2020، والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية المتاحة بتنسيق مع المجلس الوطني من أجل انتزاع حق المهنة في أتعاب محترمة بدون اجحاف أو تسقيف.

ذ حبيب محمد

رئيس المجلس الجهوي للموثقين بوجدة