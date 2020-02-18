جمهورية الكوت ديفوار تفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون

افتتحت جمهورية الكوت ديفوار، يوم الثلاثاء، قنصلية عامة لها بمدينة العيون.

وترأس حفل افتتاح هذه القنصلية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الاندماج الإفريقي وإيفواريي الخارج، علي كوليبالي.

ويتعلق الأمر بخامس تمثيلية دبلوماسية بالعيون، بعد القنصلية العامة لجزر القمر المتحدة التي شرعت في تقديم خدماتها في دجنبر المنصرم، والقنصليات العامة للغابون وساو تومي وبرنسيب وجمهورية إفريقيا الوسطى التي دشنت في يناير الماضي

ومع 18/02/2020) .