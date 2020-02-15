بلاغ صحفي

العمران ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة

لتحفيز الابتكار والبحث في قطاع البناء والتهيئة الحضرية

الرباط، الأربعاء 12 فبراير 2020 : احتضن اليوم مقر مجموعة العمران مراسيم التوقيع على اتفاقية إطار بين مجموعة العمران ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة يتم بمقتضاها تحديد مضامين لشراكة مؤسساتية في مجال تطوير أساليب العمل وتشجيع الابتكار على مستوى مواد البناء المستدامة وتقنيات التهيئة والتصميم والبناء.

وبتوقيعهما لهذه الاتفاقية الجديدة تدشن المؤسستان مرحلة جديدة في مسلسل تعبئتها لفائدة التنمية المستدامة، وتؤكدان من خلال هذا التنسيق الجديد على الأهمية التي توليانها للابتكار والبحث.

عمليا، ستمكن هذه الاتفاقية الإطار، التي وقع عليها السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، والسيد بدر إيكن، المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، من وضع الترتيبات اللازمة لتطوير برامج للبحث التطبيقي، والتي ستعمل مجموعة العمران و المعهد من خلال بنيات البحث التي يتوفر عليها، على توحيد جهودهما وتعبئة الإمكانات المالية والكفاءات البشرية من أجل تطوير البحث والتنمية في مجال مواد البناء المستدامة وتقنيات التهيئة والتصميم والبناء، وتحسين مفهوم البناء ذي النجاعة الطاقية العالية، مع فتح مجال العمل مع الشركات الناشئة النشيطة في هذا المجال.

وللتذكير فإن هذه الاتفاقية تأتي في ظرفية يتجاوز فيها الاعتماد الوطني المغربي على الطاقة نسبة 93٪، في الوقت الذي تهدف الاستراتيجية المغربية للنجاعة الطاقية إلى تقليص الاستهلاك الوطني للطاقة بنسبة 20٪ بحلول عام 2030. وبالنظر إلى أن قطاع البناء هو أكبر مستهلك للطاقة الأولية (36٪ من إجمالي الطاقة المستهلكة، بما في ذلك 29٪ للقطاع السكني و 7٪ للقطاع الثالث)، فإنه يتوجب العمل على اقتصاد الطاقة من خلال استهداف مواد البناء وتحليل دورة حياة المشاريع واعتماد تقنيات التصميم والبناء الجديدة كسبيل لتحقيق الأهداف المرجوة.

ولذلك تم التنصيص من خلال الاتفاقية الإطار الموقعة هذا اليوم، على وضع خطط عمل كل سنتين وإنشاء لجنتين للتعامل مع الجوانب الاستراتيجية وإدارة البرامج والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق الأهداف المحددة للتعاون في المستقبل بين مجموعة العمران ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.

ملخص مضامين الاتفاقية

الهدف من الاتفاقية هو تحديد شروط وأشكال التعاون في مجالات مواد البناء المستدامة، وتقنيات التصميم / البناء وتحسين مفهوم المباني المحققة للنجاعة الطاقية؛ بحيث سيتم العمل من خلال اتفاقيات خاصة على:

بالنسبة لمواد البناء المستدامة وتقنيات التخطيط والتصميم والبناء:

– البناء المستدام من خلال تطبيق تقنيات جديد للتصميم المعتمد على الخصوصيات المناخية الطبيعية التي تسمح بها بعض مواد وتقنيات البناء وعزل المباني المطبقة على السكن الاجتماعي وسكن الطبقة المتوسطة.

– التهيئة المستدامة من خلال تجربة حلول وتقنيات جديدة للتهيئة القابلة للتطبيق في الأحياء الإيكولوجية والمجالات المستدامة.

في هذا السياق، ستخصص منصة « GREEN & SMART BUILDING PARK » مساحة للاختبار في الهواء الطلق ، مما سيتيح عرض الحلول التكنولوجية الجديدة في قطاع التنمية المستدامة والبناء الأخضر ، وبالتالي سيوفر فرصة للطرفين لتقييم الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق.

احتضان ودعم الشركات الناشئة:

– الدعم من حيث الإقامة والاستشارة والتمويل ، خلال المراحل الأولى من حياة الشركة التي يرتبط نشاطها بشكل مباشر أو غير مباشر بمهن مجموعة العمران ،

التكوين:

تقوية القدرات في جميع التخصصات المتعلقة بالطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية ومواد البناء.

إنشاء مدرسة للتكوين في مهن البناء

4- التواصل:

تبادل الخبرات والمعطيات والتوفير المشترك للبنيات التحتية اللازمة والمشاركة والتنظيم المشترك للقاءات والتظاهرات التي تروم تطوير الموضوعات المحددة ضمن هذه الشراكة

5- الشهادات/العلامات:

– الإعداد المشترك لمركز إصدار الشهادات / وضع العلامات للمواد والأساليب وحلول البناء / المباني.

ويتعهد الطرفان بأن يكونا عاملًا حافزًا لدعم البحث والتطوير في قطاع البناء والتهيئة، وكذا دعم الشركات الناشئة التي يتمثل نشاطها الرئيسي في تثمين المواد وأساليب البناء المستدامة، وتقنيات التصميم والبناء والتهيئة الجديدة والمبتكرة (عبر مشاريع نموذجية، ومشاريع البحث والتطوير، Fab-Lab ، الإعلان عن إبداء الاهتمام للمشاريع ، المباريات ، طلبات المشاريع ، إلخ.

كما يمكن للطفران أن يوسعا دائرة التعاون لتشمل موضوعات ومحاور وأنشطة أخرى غير مذكورة أعلاه، مع الحرص على أن تضل ضمن سياق الاتفاقية الإطار.