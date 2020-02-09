أشعلي رقصا وزيدي رعشا…ديوان شعر للكاتب والشاعر المغربي رمضان مصباح الادريسي

عن موقع أمازون /كندل صدر للشاعر رمضان مصباح الادريسي ديوان رقمي موسوم ب:

« أشعلي رقصا وزيدي رعشا »

ويرد في تقديمه:

« تتسابق الى القارئ الكريم ، ضمن هذا الديوان، قصائد عمودية فصيحة ،تستعيد لحظة القوة الشعرية العربية، في أزهى عصورها .تدلي القصائد بمكنونها في العشق الصوفي ،الحب ،والطبيعة المغربية الخلابة؛ ويحضر المعيش اليومي والسياسي الذي يوقع على انخراط الشاعر في بيئته ومجتمعه.

أما » البردة الرمضانية في مدح خير البرية « فهي جوهرة العقد في هذا الديوان. »