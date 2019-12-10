تاوريرت تحتضن المعرض الأول للصناعات التحويلية للزيتون

عبدالقادر كتــرة

تحتضن مدينة تاوريرت في الفترة الممتدة ما بين 14 و 17 دجنبر 2019 المعرض الأول للصناعات التحويلية لمادة الزيتون تحت شعار « الصناعة التحليلية رافعة للتشغيل ودعامة للتنمية »، بشراكة بين كل كن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مجلس جهة الشرق ، عمالة إقليم تاوريرت ، الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، لمجلس الإقليمي لتاوريرت، مجلس جماعة تاوريرت، المديرية الجهوية للفلاحة، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والجمعية لمنتجي الزيتون بتاوريرت.

هذه التظاهرة التي تروم بالأساس مواكبة وتعزيز وتقوية دينامية تنمية القطاع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر ، تهدف كذلك إلى تعزيز دور سلسلة الزيتون في الرفع من التنمية الاقتصادية وإنعاش التشغيل على الصعيدين الإقليمي والجهوي.

وتقدر المساحة المغطاة الاجمالية للمعرض، حسب البلاغ الصحفي الصادر بالمناسبة، ب2600 متر مربع، ويتسم بتسليطه الضوء على الصناعة التحويلية لمنتوج الزيتون ودورها في الإقلاع بالاقتصاد المحلي وخلق فرص الشغل على اعتبار أن إقليم تاوريرت يعتبر رائدا في هذا المجال على صعيد جهة الشرق.

ومن المنتظر أن تعرف أروقة المعرض التي ستبلغ 100 رواق، إقبالا مهما من طرف العارضين والزوار، حيث ستتاح لهم الفرصة لمعاينة منتجات التنظيمات المهنية المحلية، الجهوية والوطنية، بالإضافة لكبار المستثمرين في سلسلة الزيتون.

هذا وسيتم تنظيم ندوات علمية وورشات للاستشارة الفلاحية لفائدة الفلاحين بقاعة الندوات المحاذية لفضاء العرض البالغ مساحتها 600 متر مربع.

كما سيشهد المعرض إجراء ورشة تقية لتذوق زيت الزيتون الذي يعتبر من أهم المنتجات المحلية بإقليم تاوريرت تليها مباراة لاختبار أحسن منتوج لزيت الزيتون من بين المشاركين.