استقبال متميز قام به المجلس البلدي للمنتخب الوطني

محمد بربوش

في قاعة الاستقبال بمطار وجدة أنجاد، وبباقات من الورود وبابتسامات عريضة وأوجه مبشورة، استقبل وفد مبعوث من طرف رئيس مجلس جماعة وجدة الدكتور عمر حجيرة يتقدمه السيد يحيى بكاوي رئيس الديوان، المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، وقد تميز هذا الاستقبال بحفاوة خاصة للمنتخب الذي سيلعب لأول مرة بالملعب الشرفي بوجدة.

لقد كانت الساعة تشير إلى 12.48 عندما وصل أعضاء المنتخب إلى نزل الترمينوس ليتفاجؤوا بمائات من المعجبين والمحبين على رأسهم مشجعو المولودية الوجدية الذين كانوا في انتظارهم بفرح ينم عن أن هذه المدينة عريقة في حبها للمستديرة يوم كانت المولودية الوجدية تزأر في الملاعب بأقدام محمد الفيلالي وبلحيوان والسميري يقودهم المايسترو المرحوم مصطفى بلهاشمي.

إن هذا الاستقبال وطبيعة هذا الاستقبال بكل ما فيه من حفاوة وحرارة وسعادة، ينسجم مع نفاذ التذاكر بأيام قبل انطلاق المقابلة يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019. وهو الأمر الذي يؤكد على الدعم اللامشروط للجمهور الوجدي للمنتخب الوطني عندما ترتبط الكرة بحب الوطن وتراب وشرف وسمعة هذا الوطن.

تماما كما أكد هذا الاستقبال المتميز دعم جماعة وجدة للرياضة المحلية والوطنية وهو دعم يستبطن الدعاء بالتوفيق والسداد للمنتخب الوطني.