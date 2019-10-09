وجدة: لقاء المنتخب الوطني وليبيا بشبابيك مغلقة

عبدالقادر البدوي

حسب مصادر مطلعة ، فقد تم بيع أزيد من 12 آلف تذكرة خلال اليوم الاول و الثاني، من فتح الباب أمام الجمهور الرياضي، لاقتناء التذاكر الخاصة بالمقابلة الودية التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الليبي مساء يوم الجمعة المقبل بالمركب الشرفي بوجدة بداية من الساعة السابعة، وكشفت المصادر ذاتها، أن تذكرة 50 درهما نفذت بالكامل خلال اليوم الأول بالنظر إلى الإقبال المتزايد من قبل الجماهير المغربية التي ترغب في متابعة ودية المغرب بوجدة، وحسب اخر الاخبار فاقتناء التذاكر من الانترنيث اصبح من المستحيلات، و من المنتظر ان يجرى لقاء يوم الجمعة بشبابيك مغلقة بسبب التهافت الكبير للجماهير على اقتناء التذاكر صبيحة يوم الثلاثاء ، نظرا للعشق الابدي لاسود الاطلس

وكانت الجامعة قد أعلنت في وقت سابق أن يوم الإثنين هو موعد إنطلاق بيع التذاكر للجماهير وحددت الثمن ما بين 30 و50 و 100 درهم، ووضعت للبيع حوالي 18 ألف و800 تذكرة ، وتقلصت الطاقة الاستيعابية للمركب الشرفي من 35 الف متفرج الى 19 الف متفرج في حلته الجديدة ، بعدما خضع لإصلاحات ، شملت تثبيت كراسي جميلة و مريحة في جميع جنبات المركب، واعادة بناء السور الخارجي للملعب ، مع تثبيت 15 باب كهربائي، اضافة الى تجهيز الملعب بعشب – دي جودة عالية – ، و بناء دورات المياه في كل جنبات الملعب، وكدا اصلاحات شاملة طالت مستودعات الملابس و القاعة المخصصة للصحافة ، كما تم مؤخرا تزويد الملعب بلوحات اشهارية الكترونية.

و بالرجوع الى الذاكرة التاريخية فاخر لقاء احتضنه المركب الشرفي بوجدة للفريق الوطني كان سنة 1979 حيث واجه الفريق المغربي نادي باستيا الفرنسي الدي كان يلعب له الهداف كريمو ، اللقاء انتهى بهدف لمثله سجل الهدف الاول كريمو لصالح فريقه باستيا ، فيما احرز هدف التعادل المهاجم بلحيوان بضربة مقص في الدقيقة 86، ومن الاسماء التي شاركت انداك مع الفريق الوطني ندكر الحارس فتاح وطاهري و بويحياوي و العميد العربي احرضان وموح و عبدالخالق و الادريسي و بلحيوان و المرحوم الظلمي و بودربالة…كما ان مدينة وجدة سبق لها وان احتضنت في اطار الالعاب العربية بالمغرب سنة 1961 لقاء جمع المنتخب المغربي بنظيره الليبي بالملعب البلدي بوجدة ، انتهى بانتصار الفريق الوطني ب 6 مقابل 2.