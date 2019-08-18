*منْ يُطاوِلْنا يَلْقَ أُسْدًا رِهَاصًا : الى جلالة الملك ،محمد السادس،القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. *إلى طلائع الخدمة العسكرية،من شابات وشباب المملكة؛فجرا لانبعاثِ مواطنة العزم والحزم.ا

رمضان مصباح الإدريسي

*إلى جلالة الملك ،محمد السادس،القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.

*إلى طلائع الخدمة العسكرية،من شابات وشباب المملكة؛فجرا لانبعاثِ مواطنة العزم والحزم.

يا شبَابَ الجُند ارفعوا عِزَّ أمْرٍ– للمليك القائِدْ سليلِ العِظام

هَبَّ مُعْتزًّا إذْ دَعاه ُ الإمامُ– تاجُ جيشٍ أسرابُه في الغَمام

وافْخَري يا صحراءَنا بالصَّبايا — صِرْنَ ليْثاتٍ قاذِفاتِ ضِرَامْ

من يُحاذِي أرْضا حِماها شبابٌ –يَصْطَلِي نارا من حُدودٍ رِجامْ

يا جِبالا شَمَّاءَ تِيهِي دَلاَلاً — إذْ تنادَتْ أَجْنادُنا للعِصَامْ

واشهَدي أنَّا لم نزَلْ مِنْ نُسورٍ — صَيِّبًا مِن أجْوائِنا لِلرَّغامْ

نصْعَقُ الأبصارَ ولَمَّا أغَرْناَ — إنْ نُغِر نصْهَرْ جَمْعَهُمْ بِحِمام

من يُطَاوِلْنَا يَلْقَ أُسْدًا رِهاصًا — خلفَها أشْبالٌ حُماةُ الأَجَامْ

مَن يُسالِمنا يَلْقَ شَعْبًا كَريما — طَيِّبَ الأعْرافِ عزيز الأَرَامِ

انْهَضُوا يا أبناءَ جَيشٍ تَلِيدٍ — وابْعثوا تارِيخا فَخارَ الأنام

كم قَبَرْناهُم إذ تداعَوْا عَلينا — مِن بِحارٍ أمواجُها كالظَّلام

كمْ أشَعْنا مِن مَكْرُماتِ الخِصالِ — حينَ نَلْقى أشْباهَنا مِن كِرَام

نَحْتَفِي بالحَزمِ رِتاجًا لِمَجْدٍ — نرْتَقي أسْنامَ العُلا بالعُلاَمِ

نحنُ أرْحَامُ السِّلم ما أنْ نُسَالَمْ — وانْ نُعادَى أشْفارُنا مِن سِهامِ

مستفركي:غشت2019