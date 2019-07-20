المهرجان الوطني للحاجب واجهة لتعزيز قيم التعايش وحوار الثقافات وتفعيل التنمية المحلية

الحاجب : عبد العزيز لفلاحي

تحتضن مدينة الحاجب بوابة الأطلس المتوسط أيام 19-20-21 يوليوز الدورة الأولى للمهرجان الوطني لمدينة الحاجب تحت شعار » مدينة الحاجب ملتقى قيم التعايش وحوار الثقافات » وسيعرف المهرجان تنظيم انشطة علمية ثقافية وفنية تبرز اهمية الموروث الحضاري والثقافي للمنطقة ودوره في تحريك التنمية المحلية واستقطاب مشاريع تاهلية للمدينة وضواحيها خاصة على مستوى المؤهلات السياحية التي تزخر بها الحاجب باعتبار ان هدا الموروث يدخل في اطار الراسمال الا مادي الدي يعتبر من الاسس لتحقيق تنمية محلية وباعتبار ان الثراث الثقافي و الحضاري المحلي بتعدديته وغناه يساهم في تعزيز قيم التعايش وحوار الثقافات. واعتبار ايضا ان التراث الحضاري الثقافي و الفني مدخلا استراتيجيا لصيانة التراث اللامادي بمختلف أبعاده و جعله رافعة للتنمية الشاملة و يعرف برنامج الدورة الاولى من هدا المهرجان الوطني المنظم من طرف جمعية مهرجان الحاجب وبشراكة مع مجلس الجهة فاس-مكناس، و بتنسيق لعمالة إقليم الحاجب و دعم من المجلس الإقليمي و الجماعي بالحاجب و انخراط لفيدرالية الجمعيات بالحاجب و غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس-مكناس تنوعا فريدا جمع بين المدخل العلمي الأكاديمي في تنازل قضايا مهمة من خلال ندوة علمية في مواضيع تاريخ منطقة الحاجب و الذاكرة الجماعية المحلية جوانب من التراث الثقافي بمنطقة الحاجب المرأة التنمية و المجال « الحاجب و أحوازها خلال القرن 19 و بداية القرن 20 -علاقة القبائل بالمخزن والاستعمار » و التي يؤطرها أستاذة وأساتذة باحثين في تخصصات متنوعة وخاصة السوسيولوجيا و التاريخ. ورواقا تعريفيا بذاكرة المدينة من خلال معرض الصور و فضاء خاص بالكتاب الى جانب معرض لمنتوجات الصناعة التقليدية و ثلاث سهرات فنية بحضور مجموعة من ألمع الفنانين و المجموعات الفنية و كذالك سيعرف المهرجان تنظيم دوري في كرة القدم داخل القاعة.