بلاغ صحافي لكاستينغ الرشيدية لمهرجان الضحك بلا حدود

عاشت مدينة الرشيدية عاصمة تافيلالت ليلة أمس على ايقاع كاستينغ لاختيار المواهب الكوميدية بالمدينة والتي ستتأهل لتمثيل الرشيدية في نهائيات مهرجان درعة تافيلالت للضحك بلا حدود .

المهرجان المذكور تنظمه جمعية بادرة للتواصل والتنمية الاجتماعية بشراكة مع مجلس جهة درعة تافيلالت على مدار ثلاثة أشهر ، حيث ستتنقل لجنة تحكيم المهرجان عبر أهم مدن الجهة لانتقاء أبرز الكوميديين .

وقد حط المهرجان رحاله بالرشيدية على أن تستمر جولته لتنتهي بالعودة الى الرشيدية وبالضبط الى المركب الثقافي القطري اولاد الحاج الذي سيشهد حفل الاختتام والاعلان عن الفائزين في الدورة الاولى من هذه التظاهرة الجهوية بامتياز والتي تدعمها الجهة عبر مجلسها الذي يقوده الحبيب شوباني .

ولم تمنع الحرارة المفرطة الجمهور ولا المشاركين من الحضور بقوة الى قاعة بوتلامين بمدينة الرشيدية من أجل المشاركة ومواكبة فعاليات أول كاستينغ لاختيار الموهوبون في مجال الضحك والكوميديا .

وقد شهد الحفل بالإضافة الى الكوميديا فقرات فنية متنوعة فضلا عن ورشة في تقنيات المسرح استفاد منها المشاركون ، بل وانبثق عنها عرض مسرحي قصير ارتجله الكوميديون المشاركون من الرشيدية ونواحيها ، أرفود ، كلميمة ، الجرف …

وقد ضربت اللجنة المنظمة موعدا جديدا للطاقات الفكاهية بالجهة حددته في 23 من الشهر الجاري بالمركز الثقافي زاكورة بمدينة زاكورة ، وهي المحطة الموالية وتليها محطات أخرى أقربها موعدا مدينة ميدلت وبالضبط دار الشباب الريش التي ستحتفي وتختار الكوميديين بكل نواحي ميدلت عاصمة التفاح ، وذلك يوم 27 يوليوز 2019 .

جدير بالذكر أن الكاستينغ المذكور تميز بحضور مديرة دار الشباب بوتلامين السيدة مريم الصوصي ، والسيد محمد الهاروني مساعدها في الادارة فضلا عن ممثل لمندوبية الثقافة بالجهة وبعض الفرق الموسيقية والفنية بالمنطقة .