لجنة الاعلام والاتصال

بلاغ

تكريم نساء مغربيات بمهرجان الارز العالمي للفيلم القصير

بأزرو وإفران

كعادتها الحميدة ارتأت جمعية نادي الشاشة للطفولة والشباب الهيأة المنظمة لفعاليات مهرجان الارز العالمي في دورته 21 الالتفاتة الى وجوه فنية اعترافا لهم بخدماتهن الحليلة

انه تكريم نساء مغربيات وفنانات مقتدرات نظرا لعطاءاتهم الفنية والمتميزة وهن

السعدية ازكون وهند السعديدي بنات لالة منانة

وصاحبة فكرة مداولة الأستاذة والممثلة رشيدة أحفوظ والمخرجة السينمائية يزة جنيني باعتبارها ضيفة شرف على فعاليات الدورة

هدا وسيقام حفل على شرفهن ليلية افتتاح المهرجان بقاعة المناظرات بإفران يوم الخميس 29 غشت المقبل ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف ليلا

بلاغ 3

لجنة الاعلام والاتصال

إحياء ليلة الوفاء والاعتراف بفنانين من إقليم إفران ضمن بمهرجان الارز العالمي للفيلم القصير بأزرو وإفر

ارتأت جمعية نادي الشاشة للطفولة والشباب الهيأة المنظمة لفعاليات مهرجان الارز العالمي في دورته 21 كعادتها الحميدة الالتفاتة الى وجوه فنية اعترافا لهم بالخدمات الحليلة التي قدموها للمهرجان مند ولادته

الفانيين التشكيليين :

أوعبي عبد الله و مومن رحمة

الى جانب المرحوم أمين النقراشي المخرج السينمائي

هدا وسيقام ليلة الاعتراف على شرفهم ضمن فعاليات االمهرجان بقاعة المناظرات بإفران يوم السبت 30 غشت المقبل ابتداءا من الساعة الثامنة والنصف ليلا والدعوة للحميع فكونوا في الموعد